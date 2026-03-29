Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el devastador temporal
A 24 horas del violento fenómeno que arrasó con viviendas, galpones, silos y tendido eléctrico en la localidad del sur santafesino, la comuna confirmó el fallecimiento de una vecina y anunció la llegada de 200 chapas y ayuda alimentaria mientras continúa el operativo de emergencia.
29 de marzo 2026·15:49hs
El devastador tornado que golpeó a Bombal durante la madrugada de este sábado dejó una postal de destrucción en el sur de Santa Fe y, con el correr de las horas, sumó su dato más doloroso: la confirmación de la muerte de una mujer a causa del temporal. A un día de la tormenta, la comuna de esa localidad del departamento Constitución también informó este domingo la llegada de asistencia para atender a los damnificados, en un escenario todavía atravesado por los destrozos, el riesgo eléctrico y el trabajo contrarreloj de los equipos de emergencia.
El fenómeno se registró entre las 5 y las 5.30 de este sábado y tuvo características severas en Bombal, donde provocó daños de enorme magnitud tanto en la zona urbana como en el entramado productivo. Hubo viviendas devastadas, voladuras de techos en fábricas, caída de árboles, destrucción parcial de una planta de acopio y un colapso total del tendido eléctrico.
En un comunicado oficial difundido este domingo, a 24 horas de la tormenta, el presidente comunal Carlos Gabbi lamentó “profundamente” el fallecimiento de una vecina y expresó su acompañamiento a la familia en este momento. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, sostuvo el mandatario, al remarcar que la grandeza de la localidad vuelve a aparecer en la unión y la solidaridad frente a la tragedia.
Cómo fue el tornado en Bombal y qué daños dejó
La dimensión del desastre empezó a verse con claridad apenas amaneció este sábado. Tras recorrer el pueblo, Gabbi describió un panorama alarmante. “Nos encontramos con un pueblo devastado”, afirmó, según se informó luego de la recorrida por las zonas afectadas.
El impacto más fuerte se registró en distintos puntos del casco urbano, donde al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales de importancia, y también en cooperativas y edificios históricos. Entre los lugares alcanzados por el temporal aparece el Galpón Centenario, uno de los espacios mencionados entre los inmuebles afectados.
Pero la tormenta también golpeó de lleno sobre el sector agroindustrial. Las ráfagas derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales y causaron daños severos en galpones y silos. La destrucción alcanzó así no sólo a las casas de familia, sino también a parte del corazón productivo de la localidad.
Una mujer murió tras el temporal en Bombal
La confirmación oficial del fallecimiento de una vecina terminó de darle al episodio una dimensión todavía más dramática. La noticia fue comunicada por la comuna este domingo, cuando todavía seguían las tareas de asistencia y remoción de escombros en distintos sectores del pueblo.
Hasta ese momento, el eje de la emergencia había estado puesto en los severos daños materiales y en los riesgos que dejó el paso del tornado. La muerte de la mujer convirtió al temporal en una tragedia con consecuencias humanas irreversibles y profundizó la conmoción en Bombal.
El mensaje de Gabbi reflejó ese clima. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, expresó. Y más adelante cerró con una frase de tono esperanzador, en medio de la devastación: “De esta salimos juntos... no hay tormenta capaz de quebrar el alma de un pueblo que no se rinde”.
Llegó asistencia a Bombal: chapas, alimentos y operativo de emergencia
Frente a la magnitud de los daños, las autoridades de Bombal confirmaron la llegada de 200 chapas y asistencia con alimentos. Esa ayuda fue gestionada a través de la Secretaría de Políticas Sociales y de la Dirección Provincial de Protección Civil provincial.
Gabbi agradeció especialmente al senador Germán Giacomino y también destacó el trabajo de quienes estuvieron en la “primera línea” durante la tormenta y en las horas posteriores. En esa enumeración incluyó a empleados comunales, bomberos voluntarios, personal policial, cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía y trabajadores de salud.
Mientras tanto, la EPE continúa trabajando junto con bomberos y personal comunal para intentar restablecer el servicio eléctrico, interrumpido por completo tras el paso del tornado.
Piden no salir de las casas por el riesgo de cables caídos y árboles
En paralelo a la asistencia, la comuna mantiene un pedido urgente a la población: permanecer en los hogares y evitar la circulación innecesaria. La advertencia se apoya en un riesgo concreto y todavía vigente: la presencia de cables sueltos, árboles caídos y estructuras inestables.
“La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad”, remarcaron desde la comuna en un comunicado dirigido a los vecinos.
Esa situación explica por qué, aun después del temporal, la emergencia sigue abierta. No se trata sólo de reparar daños o asistir a las familias afectadas, sino también de prevenir nuevos accidentes en un escenario todavía alterado por la violencia del fenómeno meteorológico.
El temporal también afectó a localidades vecinas
El tornado no sólo dejó huella dentro de Bombal. Sobre la ruta provincial 90, en el tramo que une Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron como consecuencia de la fuerza del viento, lo que obligó a restringir preventivamente el tránsito.
Además, se reportaron situaciones similares en otras localidades de la región, como Montes de Oca y Bouquet, lo que refuerza la dimensión regional del fenómeno que azotó al sur santafesino en la madrugada de este sábado.
Noticias relacionadas
Timbúes pronto tendrá en funciones el Centro de Habilitación de Conductores
Se viene el paso de la línea 143 en barrio Lomas de Alicia de Granadero Baigorria
Ciro Seisas dijo que se "terminaron las zonas grises" en los controles viales de motos
Carlos Pighin: "En Alvear el desarrollo productivo es una decisión política"
Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más
La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional
Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante
Lo último
Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026
Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil
Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
A 24 horas del violento fenómeno que arrasó con viviendas, galpones, silos y tendido eléctrico en la localidad del sur santafesino, la comuna confirmó el fallecimiento de una vecina y anunció la llegada de 200 chapas y ayuda alimentaria mientras continúa el operativo de emergencia.
Policiales
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Analisis
Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei
La Ciudad
Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"
La Ciudad
Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
El Mundo
Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más
La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional
Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante
Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento
Ovación
Ovación
Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"
Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"
Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente
Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón
Policiales
Policiales
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste
Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain
Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
La Ciudad
La Ciudad
Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil
La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef
La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Región
Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta
Policiales
Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
La Ciudad
El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad
Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad
El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
Zoom
Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos
La Ciudad
El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria
La Ciudad
Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Región
Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones
Política
Netanyahu impone su agenda a Trump
Ovación
Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos
Policiales
Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
La Ciudad
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona
Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo
Policiales
Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
La Ciudad
De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
POLICIALES
Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"
Ovación
Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos
OVACIÓN
Buenas noticias en Central: Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
politica
Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública