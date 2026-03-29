Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el devastador temporal

A 24 horas del violento fenómeno que arrasó con viviendas, galpones, silos y tendido eléctrico en la localidad del sur santafesino, la comuna confirmó el fallecimiento de una vecina y anunció la llegada de 200 chapas y ayuda alimentaria mientras continúa el operativo de emergencia.

El devastador tornado que golpeó a Bombal durante la madrugada de este sábado dejó una postal de destrucción en el sur de Santa Fe y, con el correr de las horas, sumó su dato más doloroso: la confirmación de la muerte de una mujer a causa del temporal . A un día de la tormenta, la comuna de esa localidad del departamento Constitución también informó este domingo la llegada de asistencia para atender a los damnificados , en un escenario todavía atravesado por los destrozos, el riesgo eléctrico y el trabajo contrarreloj de los equipos de emergencia.

El fenómeno se registró entre las 5 y las 5.30 de este sábado y tuvo características severas en Bombal, donde provocó daños de enorme magnitud tanto en la zona urbana como en el entramado productivo. Hubo viviendas devastadas, voladuras de techos en fábricas, caída de árboles, destrucción parcial de una planta de acopio y un colapso total del tendido eléctrico.

En un comunicado oficial difundido este domingo, a 24 horas de la tormenta, el presidente comunal Carlos Gabbi lamentó “profundamente” el fallecimiento de una vecina y expresó su acompañamiento a la familia en este momento. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, sostuvo el mandatario, al remarcar que la grandeza de la localidad vuelve a aparecer en la unión y la solidaridad frente a la tragedia.

La dimensión del desastre empezó a verse con claridad apenas amaneció este sábado. Tras recorrer el pueblo, Gabbi describió un panorama alarmante. “Nos encontramos con un pueblo devastado” , afirmó, según se informó luego de la recorrida por las zonas afectadas.

bomb Gentileza Fernando Nicola

El impacto más fuerte se registró en distintos puntos del casco urbano, donde al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales de importancia, y también en cooperativas y edificios históricos. Entre los lugares alcanzados por el temporal aparece el Galpón Centenario, uno de los espacios mencionados entre los inmuebles afectados.

Pero la tormenta también golpeó de lleno sobre el sector agroindustrial. Las ráfagas derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales y causaron daños severos en galpones y silos. La destrucción alcanzó así no sólo a las casas de familia, sino también a parte del corazón productivo de la localidad.

Una mujer murió tras el temporal en Bombal

La confirmación oficial del fallecimiento de una vecina terminó de darle al episodio una dimensión todavía más dramática. La noticia fue comunicada por la comuna este domingo, cuando todavía seguían las tareas de asistencia y remoción de escombros en distintos sectores del pueblo.

Hasta ese momento, el eje de la emergencia había estado puesto en los severos daños materiales y en los riesgos que dejó el paso del tornado. La muerte de la mujer convirtió al temporal en una tragedia con consecuencias humanas irreversibles y profundizó la conmoción en Bombal.

El mensaje de Gabbi reflejó ese clima. “Hoy Bombal duele, pero también emociona”, expresó. Y más adelante cerró con una frase de tono esperanzador, en medio de la devastación: “De esta salimos juntos... no hay tormenta capaz de quebrar el alma de un pueblo que no se rinde”.

Llegó asistencia a Bombal: chapas, alimentos y operativo de emergencia

Frente a la magnitud de los daños, las autoridades de Bombal confirmaron la llegada de 200 chapas y asistencia con alimentos. Esa ayuda fue gestionada a través de la Secretaría de Políticas Sociales y de la Dirección Provincial de Protección Civil provincial.

Gabbi agradeció especialmente al senador Germán Giacomino y también destacó el trabajo de quienes estuvieron en la “primera línea” durante la tormenta y en las horas posteriores. En esa enumeración incluyó a empleados comunales, bomberos voluntarios, personal policial, cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía y trabajadores de salud.

Mientras tanto, la EPE continúa trabajando junto con bomberos y personal comunal para intentar restablecer el servicio eléctrico, interrumpido por completo tras el paso del tornado.

Piden no salir de las casas por el riesgo de cables caídos y árboles

En paralelo a la asistencia, la comuna mantiene un pedido urgente a la población: permanecer en los hogares y evitar la circulación innecesaria. La advertencia se apoya en un riesgo concreto y todavía vigente: la presencia de cables sueltos, árboles caídos y estructuras inestables.

“La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad”, remarcaron desde la comuna en un comunicado dirigido a los vecinos.

Esa situación explica por qué, aun después del temporal, la emergencia sigue abierta. No se trata sólo de reparar daños o asistir a las familias afectadas, sino también de prevenir nuevos accidentes en un escenario todavía alterado por la violencia del fenómeno meteorológico.

El temporal también afectó a localidades vecinas

El tornado no sólo dejó huella dentro de Bombal. Sobre la ruta provincial 90, en el tramo que une Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron como consecuencia de la fuerza del viento, lo que obligó a restringir preventivamente el tránsito.

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Además, se reportaron situaciones similares en otras localidades de la región, como Montes de Oca y Bouquet, lo que refuerza la dimensión regional del fenómeno que azotó al sur santafesino en la madrugada de este sábado.