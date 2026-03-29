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La trama detrás de la científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Soledad Palameta Miller, detenida y luego liberada en Brasil por la presunta sustracción de material biológico, quedó ahora bajo una lupa aún mayor: junto a su esposo dirige una firma especializada en manipulación viral.

29 de marzo 2026 · 20:04hs
La trama detrás de la científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

La causa iniciada contra una investigadora rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de San Pablo (Brasil), sumó la semana pasada un nuevo elemento. La científica y su esposo eran socios en una empresa de microbiología fundada en mayo del año pasado y respaldada por la incubadora de emprendimientos de base tecnológica de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), la misma universidad donde se denunció el robo.

El caso generó debates en el ámbito científico local, ya que la acusada Soledad Palameta Miller egresó en 2013 de la facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La investigadora fue detenida el lunes de la semana pasada por la policía federal de Brasil, acusada de sustraer material biológico del laboratorio del Instituto de Biología de la Unicamp donde ejercía tareas de docencia e investigación.

En ese contexto se hizo público que la científica y su esposo, Michael Edward Miller, operaban la empresa AgroTRIX Brasil, una startup de biotecnología fundada en mayo de 2025. La firma, especializada en biotecnología molecular y manipulación viral, se enfoca en el desarrollo de soluciones para la salud animal y vegetal.

En su perfil de Instagram, la empresa se presenta como una organización centrada en el desarrollo de productos y soluciones innovadoras y sostenibles para tratamientos terapéuticos y preventivos para la salud animal y vegetal. También destaca que es una empresa respaldada por la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Unicamp.

Entre sus líneas de trabajo figura la coinfección viral, un método de trabajo que busca que distintos virus compitan dentro de un organismo para reducir la carga de los más dañinos. También ofrecía soluciones para mejorar la calidad del agua potable en la crianza de cerdos.

Según publicaron medios brasileros, como la red O Globo, si bien los antecedentes laborales de Palameta Miller surgieron en el marco de la investigación policial, las autoridades no indicaron si esto guarda aclaración con el supuesto robo del material del laboratorio de la Unicamp.

La Universidad de Campinas es una prestigiosa universidad pública y gratuita del estado de São Paulo, Brasil. Fue fundada en 1966 y se la reconoce como una de las mejores instituciones de América Latina, destaca por su alto nivel en enseñanza, investigación científica y excelencia académica en áreas de las ciencias exactas, tecnológicas y biológicas.

El origen de la investigación

Las autoridades de la Unicamp emitieron un comunicado donde se afirmaba que la casa de estudio se encontraba "cooperando plenamente con las investigaciones de la Policía Federal". El escrito no aclara qué tipo de material se sustrajo del laboratorio. En los medios del país vecino trascendió que se trataba de dos variantes del virus de influenza, considerados peligrosos porque son responsables de la gripe de tipo A y porque pueden causar pandemias, como ocurrió en el caso del H1N1 en 2009.

El material se encontraba en el Instituto de Biología, en una instalación con un alto nivel de bioseguridad (NB3, en una escala que va del 1 al 4). Según la Policía Federal, la investigada habría trasladado las muestras hacia congeladores en otra unidad académica. No se detalló el método de transporte ni posibles riesgos de exposición.

La investigación comenzó tras la desaparición de muestras de un laboratorio de virología del Instituto de Biología de la Unicamp el 13 de febrero pasado. Tras las indagaciones, el material fue localizado en instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, donde se desempeña la científica nacida en Rosario.

Según la Justicia Federal, la académica deberá responder por sospechas de delitos relacionados con la manipulación irregular de organismos genéticamente modificados, exposición de personas a riesgos y posible interferencia en la investigación.

Un día después de ser detenida, Palameta Miller recuperó la libertad, con la prohibición de acceder a la universidad y de salir de Brasil sin autorización judicial. El argumento de su defensa fue que no había material de robo y que la investigadora estaba usando el laboratorio del Instituto de Biología por no tener una estructura propia.

>> Leer más: Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

La noticia fue seguida con atención en la comunidad científica local, sobre todo porque la acusada es rosarina e inició su carrera en la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió de biotecnóloga. A poco tiempo de graduada se mudó a Brasil y terminó sus estudios posdoctorales en el mismo laboratorio de Unicamp en donde ocurrió el robo.

Palameta Miller tiene 35 años y un doctorado en Ciencias en el área de Productos Farmacéuticos, Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Unicamp.

También trabajó en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), desarrollando proyectos en el campo de la ingeniería de vectores virales, la inmunomodulación y los anticuerpos monoclonales destinados a la terapia del cáncer.

En su perfil de LinkedIn, indica tener experiencia en “prospección, aislamiento y manipulación de virus y otros microorganismos” de niveles de bioseguridad 2 y 3, incluidos influenza H1N1, H3N2 y H5N1. Hasta el momento de su detención se desempeñaba como profesora en la Facultad de Ingeniería en Alimentos.

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