Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central El exentrenador canalla tiene todo acordado para dirigir a un equipo paraguayo y podría cruzarse con los de Arroyito en el certamen internacional 30 de marzo 2026 · 11:21hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Luego de ser campeón con Central, Ariel Holan dirigirá a otro club en la Copa Libertadores.

Ariel Holan, exentrenador de Rosario Central, está a un paso de firmar para ser el nuevo DT de Cerro Porteño de Paraguay, equipo que disputará también esta edición 2026 de la Copa Libertadores. El Profe concretó un acuerdo verbal y viajará a Asunción para firmar su contrato en los próximos días.

El conjunto paraguayo fue dirigido de manera interina por Jorge Achucarro, exdelantero de Newell's, que cosechó cinco victorias en la misma cantidad de partidos. A pesar del buen andar, el exdirector técnico del Canalla tomará el cargo a una semana del debut en el máximo certamen continental.

Holan se marchó de Arroyito tras llevar a Central a lo más alto de la tabla anual 2025, siendo reconocido como campeón de la Liga, pero pagando un precio alto por las eliminaciones en los playoffs del Apertura y Clausura, ambas como local en el Gigante.

Hol3CML Durante su paso por Arroyito, Holan llevó al Canalla a lo más alto de la tabla anual. Celina Mutti Lovera / La Capital Un DT de experiencia para Cerro Porteño A falta de solamente la confirmación oficial, el exentrenador canalla pasará a dirigir al conjunto azulgrana, que compartirá su grupo de la Libertadores con Palmeiras de Brasil, Junior de Colombia y Sporting Cristal de Perú.

>> Leer más: Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito Con el Ciclón de Asunción, Holan buscará extender su palmarés. Además del título con Central, fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Suruga Bank con Independiente, así como también de la liga chilena 2020 con Universidad Católica. Los grupos de la Copa Libertadores Grupo A: Flamengo (Brasil), Estudiantes (Argentina), Cusco (Perú) e Independiente Medellín (Colombia).

Grupo B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

Grupo C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Independiente Rivadavia (Argentina).

Grupo D: Boca (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

Grupo E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina).

Grupo F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú).

Grupo G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil).

Grupo H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Central (Argentina) y Universidad Central (Venezuela).