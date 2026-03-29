Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo El cadáver fue encontrado en un camino rural cercano a la AO12. Hay dos personas detenidas. El hombre estaba desaparecido desde el jueves 29 de marzo 2026 · 20:39hs

Fiscalía espera la autopsia para confirmar la identidad del hombre

Este domingo por la tarde se realizaron tareas de levantamiento de un cuerpo en un camino rural paralelo a la Ruta AO12, en cercanías del Parque Industrial de la localidad de Roldán. Las medidas se orientaron al caso de José Omar Rendón Ramírez, el hombre de 65 años que se encontraba desaparecido desde el jueves pasado en el departamento San Lorenzo.

Arribados al lugar fue encontrado el cuerpo de quien en vida se llamara Rendón. Trabajó personal del Departamento Criminalistico Región 2 de la Policía de Investigaciones, a través de la División Científica Forense Rosario. En la escena colaboró personal de la Unidad Regional XVII de Policía de Santa Fe. Interviene en la causa el fiscal Carlos Ortigoza, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal para la correspondiente autopsia.

Entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XVII realizaron allanamiento en un domicilio de Echeverría al 100 de la ciudad de San Lorenzo. Allí se llevaron adelante pruebas de luminol para hallazgo de rastros y se procedió a la detención de Ezequiel R. de 32 años y al secuestro de dispositivos celulares, elementos de interés para la causa y un automóvil Chevrolet Astra propiedad del morador.

Este domingo por la mañana continuaron las medidas en la zona con sobrevuelo con drone y patrullaje intensivo por parte de personal de la Unidad Regional XVII. En horas del mediodía se presentó en sede policial la llamada Agustina E., otra de las personas requeridas en la causa y por quien el fiscal Ortigoza solicitó su detención.