Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Los agentes bloquearon el ingreso del cardenal Pierbattista Pizzaballa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que fue por motivos de seguridad

El cardenal Pierbattista Pizzaballa no pudo oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

La policía de Israel impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro , en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, cardenal Pierbattista Pizzaballa , cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos.

Según un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, Pizzaballa fue interceptado por las autoridades cuando se dirigía al templo en la Ciudad Vieja, sin procesión ni acto ceremonial, y obligado a regresar.

Además se suspendió la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, ante la limitación por Israel de las reuniones en el país a menos de 50 personas.

La situación se produce en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, por la que las autoridades israelíes mantienen clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén (el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro).

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"Un grave precedente"

"Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", sostuvieron en el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén.

"Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", continúa.

Asimismo, el Patriarcado clasificó la decisión como una medida "manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada", además de "viciada por consideraciones indebidas" que se desvía de los principios de libertad de culto.

"El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa expresan su profundo pesar a los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo por el hecho de que se haya impedido así la oración en uno de los días más sagrados del calendario cristiano", concluyó el comunicado.

Netanyahu justificó el bloqueo por motivos de "seguridad"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que la policía impidió el ingreso de Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepulcro en Jerusalén por cuestiones de seguridad.

"Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna», afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

El primer ministro aseguró que las "fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días".

Reacciones

El Papa León XIV al hecho en su misa de Domingo de Ramos en el Vaticano y pidió por la paz en Medio Oriente. El Pontífice sostuvo que los conflictos impiden a muchos cristianos vivir plenamente los ritos de Semana Santa y llamó a la comunidad internacional a trabajar por la reconciliación, en un contexto marcado por la violencia y la tensión creciente en la región.

Por su parte, el canciller italiano Antonio Tajani calificó el hecho como “inaceptable” y convocó al embajador de Israel para exigir explicaciones, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni lo definió como una “ofensa no sólo para los creyentes”, remarcando la importancia de preservar el Santo Sepulcro como espacio de libertad religiosa. En la misma línea, el vicepremier italiano, Matteo Salvini, expresó su rechazo al episodio, al que consideró “inaceptable y ofensivo”.