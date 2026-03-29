Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El cordobés, hoy en Libertad rival, de Central en la Libertadores, le contó a Ovación sus las sensaciones de enfrentar al Canalla. Di María, Ruben, Russo y más

Pachi Carrizo, con la camiseta de Libertad. El club paraguayo será rival de Central en la Copa Libertadores.

“A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha del fútbol argentino, con la mejor hinchada” . La frase de Federico Carrizo evidencia nostalgia, también algo de bronca, pero en el fondo un dejo de satisfacción. El cruce de Central con Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores tendrá sin dudas un condimento extra, que no es otro que la presencia del Pachi, hoy en el equipo paraguayo. No le fue fácil al volante ofensivo expresar las sensaciones que le cayeron en la cabeza como un piano cuando se enteró que debía enfrentar al Canalla, en el extenso dialogo que mantuvo con Ovación .

Pero lo dicho, la angustia por cruzarse con el equipo del cual es hincha, la confrontó con un análisis positivo. “Mis hijos están desesperados por ir al Gigante y con la familia ya tenemos todo armado”, tiró. Y la charla, que transitó por innumerables temas, tuvo palabras hacia Ángel Di María, Marco Ruben y, como no podía ser de otra forma, hacia Miguel Ángel Russo. “Me agarró desde muy chico y me encaminó como un padre” , expresó el Pachi.

“Fue una sensación rarísima porque no vi el sorteo en vivo. Estaba con unos amigos comiendo y uno me dice «tocó Libertad con Central» y mi señora le preguntó si era cierto. La respuesta fue «no, mentira, te estoy jodiendo» . Nos vamos a casa, prendo la tele y veo Libertad-Central . No lo podía creer. Son sensaciones raras”, contó Carrizo, en un alto en la concentración de Libertad previo al partido ante Sportivo Ameliano. Y agregó: “Hay mucho sentimiento de por medio. Siempre pensé volver al Gigante con la camiseta de Central y hoy tener que volver con otra camiseta es raro. Es mi trabajo, lo tengo que aceptar y obviamente me debo a Libertad, pero para nosotros, que somos todos de Central, es una sensación extraña”.

No, lo hablamos con la familia, pero al principio nos costó entenderlo porque la sensación fue la misma que cuando me tocó enfrentar a Central con Boca. La verdad no sé cómo explicar lo que sentí, no sabía si era bueno, malo, pero fue pasando el tiempo y empezamos a ver la parte buena de todo esto. Mis hijos están desesperados por ir a la cancha de Central, hace tres años que no los puedo llevar, al medio nunca lo pude llevar, y mi esposa dijo que era el momento ideal para ir todos en familia. También va a ser bueno ver a muchos amigos y recibir acá en Paraguay a otros. Mirá, hace poco hice una nota en Conmebol y cuando me preguntaron a qué equipo no me gustaría enfrentar mi respuesta fue Central.

>>Leer más: Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Pachi2 Carrizo le dijo a Ovación que hace varios años que cambió por completo su forma de jugar.

No muchos saben que tu esposa, Alana, también jugó en Central.

Tal cual, jugaba en el femenino, de hecho, la conocí cuando yo estaba en la pensión. Y lo hizo bastante tiempo.

La posibilidad estaba, ¿nunca la manejaste como cierta?

Te soy sincero, no había analizado demasiado los bombos, pero sí, el cruce se podía dar. Pero nunca se me cruzó por la cabeza que nos iba a tocar contra Central, quizá porque no quería. Es como que mi inconsciente no quería que eso suceda.

Imagino que debés seguir de cerca las campañas de Central.

Siempre lo seguimos. Estamos muy contentos con el crecimiento que ha tenido el club en estos últimos años. Se ve un club que salió adelante, que está creciendo, que tiene un equipo competitivo y que con la llegada de Angelito se potenció mucho más. Hoy los resultados acompañan y estamos muy felices de ver a un Central que está en el lugar que le corresponde. Ojalá que siga creciendo.

Lo que sí, el técnico de Libertad va a tener un informante de lujo.

Ja. De los que están jugué con Enzo (Giménez), con Marco (Ruben), Jere (Ledesma) y no mucho más. Obviamente si me pregunta algo le voy a decir, pero todos sabemos lo que es Central como equipo y cómo juega.

>>Leer más: Central: las charlas con Coronel están estancadas y por ahora el acuerdo parece lejano

Conoce el Gigante como la palma de su mano

Por lo menos sabés lo que es jugar en el Gigante. Lo que sí, hay que ver si el entrenador te pone.

Y, son riesgos. Ojalá que no pase. Cuando me sucedió lo de Boca era muy chicos, pero ahora es otra cosa, la experiencia te permite manejar las situaciones de otra manera. Pero cuando hablo con mis compañeros, que también me cargan, a todos les digo que vamos a tener la suerte de jugar en la mejor cancha del fútbol argentino, con la mejor hinchada. Acá mis compañeros siempre miran los recibimientos, la cancha y ahora vamos a tener la posibilidad de vivirlo en carne propia.

Pachi3 Pachi Carrizo viene hablando hace varios días sobre lo que sus compañeros se van a encontrar en el Gigante.

Si cuando jueguen en el Gigante no te ponen la excursión a Arroyito la vas a hacer igual.

Ni hablar. Vamos sí o sí. Con la familia ya tenemos todo organizado.

Después del sorteo Belloso dijo que es un grupo “peleable”. ¿Pensás lo mismo?

Es un grupo bastante parejo. La lógica marca que vamos a pelear entre Libertad, Central e Independiente del Valle por el primer y segundo puesto, pero ir a Venezuela no es fácil porque los viajes te matan. Es Copa y la Copa es muy jodida porque hay un montón de cosas en juego. Creemos que hay grupos mucho más difíciles y nosotros caímos en este que es muy parejo. Va a ser un grupo muy competitivo.

La presencia de Di María

¿Es un incentivo enfrentar a Di María, no porque tenga la camiseta de Central, sino por lo que representa?

Ángel es un jugador que todos admiramos. En la Libertadores siempre te cruzás con jugadores de grandes trayectorias, pero cuando arrancás a jugar somos once contra once. Más allá de eso, jugar contra un jugador de la calidad de Angelito siempre es bueno. Va ser lindo por eso y porque vamos a enfrentar a un buen equipo, que tiene un jugador súper importante no sólo para Central, sino para Argentina, que siempre nos representó muy bien.

>>Leer más: Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

¿Y cómo se lo ve a la distancia a Di María?

Muy bien. Todos teníamos muchas expectativas en lo que podía hacer y el propio Angelito superó esas expectativas. Lo demuestra partido tras partido. Está intacto, impecable y a Central le hace muy buen porque cuando él está en cancha marca la diferencia. Todos los hinchas de Central estamos muy felices de poder disfrutarlo en plenitud.

Pachi4 Antes de llegar a Libertad, Carrizo vistió durante varios años la camiseta de Cerro Porteño. Allí también fue dirigido por Russo.

¿Y Marco?

Cuando leí que volvía me sorprendió. Hace mucho que no hablo con Marquito, pero sé que está en un lugar en el que le gusta estar. Esperemos que vuelva a jugar, que lo disfrutemos, que siga haciendo goles y que siga haciendo feliz a la gente.

>>Leer más: Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

Pachi Carrizo hoy

No te puedo no preguntar qué es el Pachi Carrizo como jugador hoy.

Hace varios años que cambié totalmente mi forma de jugar. Empecé a jugar de media punta, más en el medio. En Argentina siempre lo hice bien arriba, como extremo, pero cuando vine a Cerro Porteño me cambiaron de posición. Me acostumbré y me gusta, por eso digo que soy un jugador diferente al que jugaba en Central y en Boca. Los partidos van haciendo madurar al jugador, lo hacen entender mejor el juego. Después de casi siete años cambié de equipo, desde enero que estoy en Libertad y estoy adaptándome, pero me siento muy bien. Quiero estar al ciento por ciento para la Copa.

¿El pase de Cerro Porteño a Libertad se dio porque sí, buscaste vos un cambio de aire ahí en Paraguay?

Sucedieron algunas cosas porque las que tuve que buscar una salida y Libertad, que me había llamado un tiempo atrás, me buscó otra vez. Me ofreció un contrato largo y con la familia estamos instalados en el país y consideramos que era buena esta oportunidad que nos daba Libertad.

¿Qué es Libertad?

Es un club diferente a Olimpia, a Cerro Porteño en cuanto a infraestructura, pero es un club modelo, en el que todo funciona. Tiene una canchita boutique, muy linda. En los últimos años Libertad estuvo dominando el torneo paraguayo en los últimos años, tuvo grandes jugadores, grandes equipos. Hace mucho hincapié en los jugadores del club, de hecho, en el último mercado de pases fuimos sólo tres los que llegamos.

>>Leer más: Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

¿Y como equipo?

Arrancamos mal, con lesiones de varios jugadores importantes, pero empezamos a crecer, ganamos los últimos cuatro partidos, pero ahora volvimos a perder. El técnico (Francisco Arce) siempre se caracterizó por hacer que sus equipos jueguen bien y la de intentar siempre es una de las características del equipo. Como todo equipo paraguayo es muy fuerte en el juego aéreo. Creo que estamos formando un buen equipo y que vamos a llegar bien para la Copa.

La están peleando contra otro rosarino y muy fanático de Central como Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia. ¿Hablaste ya con él?

Le está yendo muy bien y logró cambiarle la cara a Olimpia. Hablé con Vita. Hablando con el Rifle (Castellano) le dije que si Vitamina necesitaba algo que me escribiera, que estaba para ayudarlo en lo que fuera necesario, y me mandó un mensaje. Obviamente quedamos en juntarnos a comer algo para charlar porque tenemos muchas cosas en común.

>>Leer más: El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

En el inicio de la charla dijiste que siempre soñaste con volver al Gigante con la camiseta de Central.

Me cuesta hablar de eso porque es algo que siempre soñé, al igual que mi familia. Pero el fútbol es tan dinámico que no siempre se puede proyectar a largo plazo. Uno siempre va tomando decisiones sobre la marcha. De Cerro me fui porque apareció Libertad. En su momento Central tenía muchos jugadores en esa posición y por ahí nunca se presentó la posibilidad. Siempre soñé con volver a Central, pero son decisiones que no dependen ciento por ciento del jugador. Hay momentos del equipo, jugadores, técnicos en el medio y todo cuenta. El sueño lo tuve siempre, pero las cosas tienen que fluir, no hay que forzarlas.

Pachi6SSM Carrizo tuvo palabras muy sentidas hacia Miguel Ángel Russo, de quien dijo fue "como un padre. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Miguel Russo, "un padre"

Lo conociste bien porque te dirigió en Central y también en Cerro Porteño. ¿Cómo viviste lo de Miguel?

De Miguel tengo los mejores recuerdos porque me agarró desde muy chico y me encaminó como un padre. Obviamente la ida de Miguel me generó muchísima tristeza, pero por otro lado sé que fue una persona que siempre la peleó, que siempre estuvo con una sonrisa en el rostro. Lo viví como todos, con mucha amargura, mucha tristeza. Como jugador, Miguel me dio muchísimas herramientas, me dio la posibilidad en el comienzo de mi carrera y cuando te digo que fue como un padre no te miento. Me ayudó en un montón de cosas que nada tienen que ver con el fútbol y por eso tengo los mejores recuerdos.

>>Leer más: Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

La última, y a ver si sabés por qué te la pregunto. ¿Si te lo cruzás a Sández qué le decís?

Uh, no sé, ¿por lo de la selección de Paraguay me lo preguntás?

No, porque hasta hace poco vos eras el jugador más efectivo en los clásicos: cinco jugados y cinco ganados. Ahora él te pasó, lleva seis de seis.

¡Ah cierto! Y qué le voy a decir. Lo felicito y que siga así y no pare más, pero también que no me pegue.