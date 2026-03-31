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Newell's vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Los de Frank Darío Kudelka buscarán levantar cabeza ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. Se posupuso la reunión entre dirigencia y oposición

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

31 de marzo 2026 · 10:19hs
Frank Kudelka deberá trabajar mucho para levantar el ánimo del plantel.

Frank Kudelka deberá trabajar mucho para levantar el ánimo del plantel.

Después de un golpe durísimo como fue la eliminación de la Copa Argentina en manos de Acassuso, otra crisis más en la actualidad de Newell's, los dirigidos por Frank Kudelka regresaron a los entrenamientos este martes en el complejo Jorge Bernardo Griffa, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Entre los puntos a observar se continuará de cerca la evolución de Nicolás Goitea. El exdefensor de Huracán salió con una molestia en el aductor izquierdo promediando la primera etapa y es una de las grandes dudas para el choque del domingo ante Central Córdoba, por la fecha 13 de la Liga Profesional.

Otra de las posiciones que a esta hora es una incógnita es el lateral derecho. La sanción de una fecha a Armando Méndez por la expulsión en el partido ante Gimnasia de Mendoza y el desgarro de Martín Ortega, quien estará probablemente una semana más fuera de las canchas, abrió un interrogante en el sector derecho de la defensa.

>>Leer más: El ánimo de Newell's se deteriora y falta la actitud para disimular la evidente ausencia de juego

Una de las variantes es que ingrese Saúl Salcedo y que Bruno Cabrera pase al lateral derecho, como sucedió ante Rosario Central, pero esa experiencia no fue la mejor y por eso esa chance está en duda. Otra de las posibilidades podría ser que Jerónimo Gómez Mattar se retrase. Esta chance la probó Diego Placente en la selección sub-20, en el amistoso en que la Albiceleste cayó por tres a cero ante EEUU.

Debido al flojo rendimiento en todas las líneas en la eliminación por Copa Argentina a manos de Acassuso, no se descartan más movimientos en el once titular, sobre todo en la mitad de cancha. Es muy probable que tanto Jerónimo Gómez Mattar como Facundo Guch regresen a la titularidad.

La reunión entre oficialismo y oposición, pospuesta

Este martes se iba a desarrollar la segunda reunión entre oficialismo y oposición pensando en seguir gestando un camino conjunto para que la institución salga de la crisis que hoy vive, pero finalmente quedó pospuesta para el próximo martes, en la sede del Parque de la Independencia, desde las 17.30.

>>Leer más: La nueva vida del exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Por otra parte, Damián Ruggiero, vocal suplente, ocuparía el lugar del vocal titular Pablo Cerra, quien renunció a su cargo a través de las redes sociales tras el partido ante Acassuso, pero no lo hizo de manera formal. El nuevo miembro dirigencial comenzará a tomar la posición de Cerra, una vez que la dirigencia acepte la renuncia formal que hasta ahora no se ha presentado.

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