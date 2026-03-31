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Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

El piloto de Alpine estará por primera vez corriendo en el país el próximo domingo 26 de abril por las calles de Buenos Aires. Cuándo se lanzará la venta

31 de marzo 2026 · 09:45hs
La preventa exclusiva de entradas comenzará el lunes 6 de abril

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Franco Colapinto confirmó que viajará a Argentina para realizar una exhibición junto a la escudería Alpine. El evento se realizará el próximo domingo 26 de abril en Buenos Aires y los fanáticos podrán ver la primera vez del piloto bonaerense en territorio local desde su ascenso a la Fórmula 1.

El corredor argentino palpitó lo que será este acontecimiento histórico: "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera".

El auto que utilizará Colapinto será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine. Este modelo cuenta con un motor aspirado V8 de Renault y fue concebido previo a la llegada de la tecnología híbrida en 2014.

Se trata de un monoplaza que la escudería francesa utiliza para estos eventos, ya que los oficiales con los que compiten habitualmente en los Grandes Premios no pueden ser utilizados para eventos extraoficiales. Los autos, denominados showcars, suelen ser modelos de años anteriores con prestaciones diferentes a las actuales.

El ligar donde se desarrollará la exhibición será en dos de las calles más importantes del barrio porteño de Palermo. El recorrido se extenderá sobre la Av. del Libertador, en los alrededores del Monumento a los Españoles, hasta la Av. Sarmiento con la intersección de Figueroa Alcorta.

Segúninformó la organización, habrá un sector gratuito para el público y otros que serán pagos, entre los que se destacan un Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso especial y vistas privilegiadas a la pista.

>> Leer más: No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

Cómo será la venta de entradas

La entradas podrán ser adquiridas de forma digital a través del sitio web de Enigma Tickets (http://enigmatickets.com).

En primer instancia, la preventa exclusiva arrancará el lunes 6 de abril desde las 16, exclusivo para aquellos que cuenten con la tarjeta de Mercado Pago. Además, podrán acceder al un beneficio de hasta 3 cuotas sin interés.

Luego, se la lanzará la venta general el martes 7 a las 16 para todos los medios de pago. Hasta el momento, no hay confirmación oficial respecto a la cantidad y los precios de los tickets que se pondrán a la venta.

En caso de no poder asistir, el evento se transmitirá por la plataforma Disney+.

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