Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas de ayer acusado de balear con un arma de fabricación casera a un patrullero en localidad de Granadero Baigorria.
El incidente sucedió anoche en Granadero Baigorria y el sospechoso fue detenido poco después con el "pistolón" guardado en una mochila
Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas de ayer acusado de balear con un arma de fabricación casera a un patrullero en localidad de Granadero Baigorria.
El violento incidente se produjo alrededor de las 21.15 del lunes en Eva Perón y Marconi. Fuentes oficiales indicaron que el ataque tuvo como blanco un patrullero del Comando Radioeléctrico.
El oficial a cargo de la unidad declaró que cuando se encontraba patrullando la zona asignada, llegando a Eva Perón y Marconi, sintió el estallido en la parte trasera del vehículo. Se trataba de la luneta trasera que había quedado destruida por un impacto de arma de fuego.
El policía alcanzó a ver a través del espejo retrovisor que el agresor era un joven que vestía remera azul, pantalón oscuro y sobrero de color beige. Enseguida solicitó por radio refuerzos y con la información recabada en el lugar, una dotación policial detuvo a una persona que llevaba en su mochila un pistolón de fabricación casera calibre 22, con cinco cartuchos.
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La persona detenida por este caso de abuso de arma y daños fue identificada como Santiago Emanuel B., de 19 años.
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