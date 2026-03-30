Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

El Monumento a la Bandera será reparado por el gobierno de Santa Fe para el 20 de junio

“Para variar, esto se terminó como se tenía que terminar : Santa Fe se hizo cargo ”. La frase con sarcasmo explícito es del intendente Pablo Javkin y demuestra lo que realmente se esconde detrás de la reparación del Monumento a la Bander a : el Estado nacional retirándose de lo público y la provincia ocupando ese lugar.

Tras más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y paralizaciones de la obra por parte de las diferentes administraciones nacionales, el gobierno provincial dio un paso clave para reactivar la puesta en valor del Monumento.

Este lunes, se firmó el acta de inicio de los trabajos con la empresa encargada de la obra, luego del convenio que formalizó el traspaso de las tareas desde Nación a la órbita santafesina que asumirá ahora tanto la ejecución como la deuda pendiente con la empresa contratista.

Con esta decisión, se busca garantizar la continuidad de los trabajos y acelerar los plazos para llegar al Día de la Bandera con el emblemático sitio completamente restaurado.

“Ojalá que el 20 de junio vengan de Nación a verlo para que vean una vez más que si nos dejaran las cosas andarían mucho mejor. Que la alegría no nos tape que la Nación no fue capaz de reconstruir el Monumento a la Bandera”, declaró Javkin en el acto.

videoframe_1437602 Santa Fe invertirá en las obras del Monumento a la Bandera que no hizo Nación

Tanto el intendente como luego el gobernador Maximiliano Pullaro vincularon la importancia de retomar la obra con las ya realizadas en todo el circuito histórico y de la costa: nueva plaza 25 de mayo, Paseo Juramento, renovación de fachada de la municipalidad y catedral, todos los espacios de la costa, y hasta la obra de reconstrucción del Parque España.

Al respecto Pullaro dijo: “Esta obra es trascendental, no nos sobra la plata, pero nos duele que esta etapa de la ciudad quede inconclusa con la gran cantidad de recursos que invertimos”.

Además, el gobernador relacionó la puesta a punto de la infraestructura con el proceso de mejora de la ciudad respecto a la seguridad y su implicancia en el espacio público. “Pablo la pasó muy mal cuando la gente no podía salir a la calle. Se burlaban cuando hablaba de la gente buena y de la gente mala. La gente se merecía en una ciudad en paz y una ciudad bella como siempre recordamos lo que fue. Esto es para eso”.

En ese marco, recordó los recitales al pie del Monumento de Nicki Nicole y Fito Páez con más de 200 mil personas en cada uno sin ningún inconveniente de seguridad. La intervención contempla la recuperación integral de estructuras, esculturas y espacios interiores, en una obra que tenía un 60% de avance antes de su última paralización.