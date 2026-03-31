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Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

El exatacante del conjunto de Avellaneda sintió una molestia que le impedía caminar y lo tuvieron que sacar sus compañeros. Los estudios determinaron una grave lesión

31 de marzo 2026 · 09:25hs
El Kun Agüero estaba jugando para Independiente en un encuentro frente a River

El Kun Agüero estaba jugando para Independiente en un encuentro frente a River, por la segunda fecha  del torneo senior.

Sergio Agüero confirmó la grave lesión que sufrió durante el clásico que disputó Independiente frente a River este lunes por la noche, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35 disputado en el predio de Wilde. El exdelantero, de 37 años, tuvo que dejar el campo de juego ayudado por sus compañeros y sin poder apoyar el pie, lo que despertó sospechas de que había sufrido una importante lesión.

Todo sucedió en el duelo que los de Avellaneda se impusieron por 2 a 0, pero el marcador quedó de lado cuando el Kun Agüero, al intentar maniobrar con la pelota, sintió un dolor en su pie, se tiró al piso y debió ser sacado del campo de juego en andas por jugadores de Independiente y River.

El Kun no podía pisar y por eso decidió ir hacerse estudios para revisar la zona afectada. Una vez concluidos los mismo, el exjugador de Manchester City confirmó lo que suponía: se rompió el tendón de Aquiles. El propio Agüero compartió un video en sus redes sociales en el que contaba lo sucedido.

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¿Qué dijo el Kun Agüero?

El exatacante se mostró con optimismo en sus redes sociales pese al mal trago de haberse roto y dijo: “Acabo de salir de hacerme una resonancia. Estaba jugando para Independiente, para el senior contra River, y ya todos saben que salí lesionado. Quería agradecerles a todos los chicos de Independiente y de River que estaban preocupados".

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Y agregó: “Me rompí el tendón, mañana (hoy) empezaré con los estudios y seguramente que hay que operar, no queda otra. Así que les mandó un abrazo y gracias por preguntar”, completó el Kun, que actualmente lleva una vida en empresarial vinculada al mundo de los esports y del streaming.

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