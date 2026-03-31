Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

El exatacante del conjunto de Avellaneda sintió una molestia que le impedía caminar y lo tuvieron que sacar sus compañeros. Los estudios determinaron una grave lesión

El Kun Agüero estaba jugando para Independiente en un encuentro frente a River, por la segunda fecha del torneo senior.

Sergio Agüero confirmó la grave lesión que sufrió durante el clásico que disputó Independiente frente a River este lunes por la noche, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35 disputado en el predio de Wilde. El exdelantero, de 37 años, tuvo que dejar el campo de juego ayudado por sus compañeros y sin poder apoyar el pie, lo que despertó sospechas de que había sufrido una importante lesión.

Todo sucedió en el duelo que los de Avellaneda se impusieron por 2 a 0, pero el marcador quedó de lado cuando el Kun Agüero, al intentar maniobrar con la pelota, sintió un dolor en su pie, se tiró al piso y debió ser sacado del campo de juego en andas por jugadores de Independiente y River.

El Kun no podía pisar y por eso decidió ir hacerse estudios para revisar la zona afectada. Una vez concluidos los mismo, el exjugador de Manchester City confirmó lo que suponía: se rompió el tendón de Aquiles. El propio Agüero compartió un video en sus redes sociales en el que contaba lo sucedido.

¿Qué dijo el Kun Agüero?

El exatacante se mostró con optimismo en sus redes sociales pese al mal trago de haberse roto y dijo: “Acabo de salir de hacerme una resonancia. Estaba jugando para Independiente, para el senior contra River, y ya todos saben que salí lesionado. Quería agradecerles a todos los chicos de Independiente y de River que estaban preocupados".

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Y agregó: “Me rompí el tendón, mañana (hoy) empezaré con los estudios y seguramente que hay que operar, no queda otra. Así que les mandó un abrazo y gracias por preguntar”, completó el Kun, que actualmente lleva una vida en empresarial vinculada al mundo de los esports y del streaming.