Dos escuelas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez fueron objetos de robos y actos de vandalismo en las ultimas horas y en ambos se reiteró el pedido a las autoridades del Ministerio de Educación para que den soluciones a esta problemática.

La escuela 133 "20 de Junio", ubicada en Vieytes al 2900 de Nuevo Alberdi, fue objeto del sexto robo en 16 días, luego de que esta madrugada desconocidos ingresaran a las instalaciones y se llevaran una valiosa bomba de agua y provocaran algunos destrozos. Hoy, la comunidad educativa del colegio realizó un abrazo solidario al establecimiento. Lo curioso es que se iba a realizar ayer y debido al mal tiempo fue postergado para hoy.

Autoridades de la escuela, alumnos del establecimiento junto a sus padres, dirigentes de Amsafé Rosario y hasta el padre Daniel Siñieriz se hicieron presentes para reclamar a las autoriddes del Ministerio de Educación de la provincia y a su par de Seguridad algún tipo de solución.

"La mayoría de las cosas son destrozos porque ya casi no queda nada de valor para llevarse".

La vicedirectora de la escuela comentó que los delincuentes "usaron de baño la biblioteca. Previamente se robaron algunos instrumentos de música y juegos. Lo mismo pasó en el nivel inicial donde vaciaron el matafuegos. La mayoría de las cosas son destrozos porque ya casi no queda nada de valor para llevarse".

Por su parte, el secretario gremial de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, señaló a la prensa que "esta situación ya no da para más, son seis robos en menos 20 días, anoche volvieron a robar en la escuela. Estamos esperando que las autoridades hagan lo que tienen que hacer que es cuidar la escuela, la comunidad y el barrio. Esta es una iniciativa de las propias compañeras de la escuela y de Amsafé. Desde el Ministerio se comprometen y dicen que toman el asunto pero respuestas concretas no hay. Evidentemente no hay cuidado".

En tanto, la comunidad educativa de la escuela núcleo ubicada en Cafferata y Levalle, en Villa Gobernador Gálvez, fue objeto de un robo esta madrugada por parte de desconocidos quienes, además de llevarse numerosos elementos y al igual que en la escuela de Nuevo Alberdi, ensuciaron la puerta del baño conmateria fecal.

Mónica, la vicedirectora del establecimiento, en diálogo con Canal 3, dijo que "rompieron los caños y la pileta del baño. Hoy, nos dicen que estaba la puerta abierta. Acá hay mucha gente comprometida para poder sostener esto. Hoy nos sacaron ventiladores, estufas, anafes, y hasta 50 pares de zapatillas. Nos cortaron las manos".