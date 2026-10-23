El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

La papa, la cebolla y el pimiento rojo duplicaron sus precios. La calabaza, directamente, se fue por las nubes: el kilo ya cuesta hasta 6 mil pesos

Efecto de El Niño. Vendedores advierten incrementos de 25 % en los cajones de pimientos, y hasta de 40 % en los tomates, que ya estaban caros.

Las consecuencias de El Niño podrían llegar mucho más allá de los prolongados días de lluvia y las tormentas. También empezaron a hacerse sentir en los precios de algunas verduras , sobre todo de aquellas más consumidas, como la papa, la cebolla, la calabaza, el tomate o el pimiento rojo. Según advierten desde el Mercado de Concentración de Fisherton, el exceso de precipitaciones o fenómenos climáticos extremos complican tanto la producción , como la cosecha o el traslado de verduras y hortalizas, reduce la mercadería disponible y empuja los precios hacia arriba.

"Esto es día a día", asegura Marcelo Ortiz, al frente del mostrador de una verdulería del centro de Rosario. Y advierte que el comportamiento del clima de las últimas semanas ya está influyendo en el precio de verduras y hortalizas, sobre todo después de las lluvias que afectaron a gran parte del territorio nacional, sobre todo en las provincias de Chaco, Corrientes, la región cuyana y el Litoral.

Pero incluso antes de que el fenómeno de El Niño se exprese con toda su magnitud, "ya empezaron los aumentos" , señala el comerciante. "La papa aumentó notablemente hace algunas semanas, después de que nevara en Mendoza, donde se concentra gran parte de la producción", explica.

Entonces, en los mercados de productores, la bolsa de papas pasó de costar 9 o 10 mil pesos a entre 20 y 30 mil pesos , dependiendo si es negra, blanca o cepillada. Los verduleros ya saben que la suba de la papa cuyana arrastra los precios de todas las demás, independientemente de la zona donde se produzcan.

La calabaza, agrega Ortiz, fue otro de los productos que dio un gran salto. La semana pasada, la bolsa aumentó a 60 mil pesos, cuando el precio habitual no supera los 20 mil. El tomate, que ya estaba caro, está subiendo también al compás del aumento de lluvias en el Litoral. "Ayer el cajón costaba 25 mil pesos, hoy ya lo estamos pagando 35 mil", asegura el verdulero. El cajón de pimiento rojo pasó de costar 80 mil a 100 mil, en pocos días.

Obviamente, las subas se traducen en los precios que pagan los clientes: el kilo de papas ya puede llegar a los 3 mil pesos, lo mismo que la cebolla, el kilo de tomates perita ronda los 3.500 pesos y el de calabaza llega a 6 mil. Hace unas semanas, los dos kilos de papa costaban $ 2.550 y se podían conseguir 2 kilos de cebolla por $ 3.000 y el kilo de calabaza apenas llegaba a mil pesos.

Precios atados al clima

"Nuestros precios están exclusivamente atados al clima y a la oferta y la demanda. Si un verano no hay naranjas porque el granizo destrozó la producción, la fruta se empieza a traer de España o de Israel y, lógicamente, el precio es más caro", asegura Sebastián, un histórico puestero del Mercado de Concentración de Fisherton.

El hombre conoce de sobra un rubro que, asegura, es muy complejo: "La gente piensa que cuando la verdura sube de precio nosotros ganamos sumas siderales, pero esto no es así. La clave es el clima: cuando hay poca mercadería, un producto vale más y cuando hay mucho, vale muy poco".

Lo que sucede con la calabaza, afirma, es un buen ejemplo. La mayor parte de la cosecha llega de Mendoza, donde los frutos se guardan con cal bajo tierra para asegurar la maduración. "Con este clima, la producción se hecho a perder, los campos rindieron una quinta parte de lo que se esperaba y se empezó a importar calabaza de Brasil. Por eso ahora está cara, pero el resto de los meses del año estuvo muy barata", advierte.

La cebolla, continúa, tradicionalmente producida en Mendoza, Río Negro o Santiago del Estero, también fue blanco de las inclemencias del clima y para reemplazarla fue necesario importar de Brasil. Al tomate o al pimiento rojo, cosechados en Corrientes y Salta, les faltó calor para terminar de madurar.

¿Qué se puede esperar para los próximos meses? "Rezar para que el clima sea acorde a las necesidades de los productores, pero lo veo difícil", afirma Sebastián y hace pensar que seguirán los aumentos. "El ajo, ejemplica, se produce en Mendoza, todo lo que se está comercializando es de la cosecha del año anterior. Actualmente los campos están inundados y no se puede entrar. Si tenemos otra semana así, se pierde toda la cosecha", advierte.

Un cinturón verde en problemas

"Lo que vamos a tener es una oferta limitada de qué comer y lo que haya va a estar caro", asegura Daiana Eschudi, dueña y alma máter de "La fruta ama", una verdulería de barrio Echesortu que trabaja principalmente con productores del cordón frutihortícola de Rosario.

El cinturón verde que se extiende alrededor de la ciudad abastece la mesa de más de dos millones de personas, de acuerdo al último relevamiento realizado en conjunto con la cátedra de horticultura de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

El estudio, realizado en 2021, registró 205 productores y 2.929 hectáreas dedicadas a la actividad hortícola. El 96% de los establecimientos se encuentra en el departamento Rosario y tiene un promedio de 14,3 hectáreas productivas. En estos terrenos se cultivan 48 especies con destino al mercado en fresco. En superficies, lideran las plantaciones de papa, choclo, perejil, lechuga, acelga y espinaca.

En todas esas quintas las lluvias de la semana pasada, advierte Eschudi, se hicieron sentir con fuerza. "Son muchos los factores que inciden en el cultivo de verduras y hortalizas: cuando las lluvias son groseras, el agua se puede llevar las cosas o tapar el área de cultivos. Otras veces, el agua escurre bien, no hay anegamientos pero después de la tormenta, no hay recambio de viento o un día de sol pleno sino que persiste la humedad y eso también afecta a las plantas".

En esas situaciones, de persistente humedad, las hojas "se honguean, lo que hace difícil sostener los cultivos", advierte. De esta forma, "en las quintas se perdió todo el surco de rúcula y el de espinaca", apunta y asegura que "vamos a atravesar días complejos porque incluso la lluvia puede romper la flor, impidiendo que se llegue al fruto, en el caso de los zapallitos, o las semillas, en los tomates".

El fenómeno climático, apunta, no sólo afecta la mesa de quienes viven en el centro de la ciudad, sino también la economía de toda una red de pequeños productores que viven de su trabajo y atraviesan días de incertidumbre. "Frente a todo esto, creo que es necesario que nos detengamos a pensar cómo llegamos a esto. Por qué existe un fenómeno de El Niño tan agravado, qué hemos hecho y cuáles son las condiciones que hemos creado para que estos fenómenos climáticos se vean tan incrementados", señala.