La escuela "20 de Junio" de Nuevo Alberdi sufrió el tercer robo en lo que va del año

La Escuela Nº 133 "20 de Junio", de Vieytes 2953, sufrió anoche el tercer robo en la que va del año. Los delincuentes no sólo se llevaron los pocos artículos de valor con que contaba el establecimiento sino también causaron un gran daño y desorden, incluso destruyendo trabajos de los alumnos.

Las autoridades señalaron que el año pasado sufrieron siete atracos, una seguidilla que colocó a la escuela en ese momento en el foco de los medios de comunicación. Y que también motivó que la comunidad educativa realizara un abrazo solidario hace exactamente un año como forma de visibilizar la situación y tratar de crear conciencia.

Sin embargo, este año la escuela sufrió tres ataques. En el último, los vándalos ingresaron luego de trepar uno de los tapiales perimetrales y lograron bular el sistema de alamas.

"Sentimos una tristeza enorme. Hasta rompieron los trabajos de los chicos"

El plantel de docentes expresó que se siente desoladas por lo ocurrido. "Entraron a la biblioteca y a una sala de nivel inicial. Se robaron computadoras, ventiladores, pero también destrozaron todo el sector de preescolar. Tuvieron todo el tiempo para robar y destruir. Constantemente nos asaltan y siempre encuentran cómo entrar a pesar de los dispositivos de alarmas con que contamos", expresaron las docentes.

Las autoridades manifestaron que cuando llega la policía los delincuentes ya se fueron del lugar. "Es muy difícil llegar a tiempo para encontrar a los ladrones todavía adentro", agregaron.

El abrazo solidario que alumnos, padres y docentes realizaron hace casi un año ante los hechos de vandalismo.

Cintya, una de las maestras resumió el malestar de las maestras. "No sólo se llevan cosas de valor, sino todo lo que rompieron. Sentimos una tristeza enorme. Hasta rompieron los trabajos de los chicos. Cajas con materiales didácticos quedaron desparramadas por el patio. Tratamos de no mostrarles a los chicos para que no se pongan tristes", agregó.

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

La situación de la escuela 20 de Junio ganó un espacio preponderante en los medios a raíz de la seguidilla robos que la tuvo como blanco el año pasado. Siete en total.

La Capital publicó hace casi un año una nota en la que la comunidad educativa había resuelto realizar un abrazo simbólico para exponer la situación por la que atravesaba. La actividad buscó así visibilizar la tarea que realiza la escuela dentro del barrio y, al mismo tiempo, invitar a los vecinos a cuidarla.