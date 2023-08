Robo de cables y metal: el municipio clausura hasta dos chatarrerías por día

El robo de cables y objetos metálicos se agravó en el último tiempo y las investigaciones apuntan a dónde terminan esos elementos: las chatarrerías siguen bajo la lupa. Mientras avanza un proyecto en el Concejo que contempla la creación de un "registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos", la Secretaría de Control y Convivencia del municipio lleva adelante una serie de operativos en distintos puntos de Rosario.

Estas acciones se realizan junto a la Policía de Santa Fe, en un trabajo coordinado entre el área de Control local, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y las empresas de servicios perjudicadas por el vandalismo. Una vez que llegan al lugar, verifican si el establecimiento está habilitado o no, cuáles son las condiciones de seguridad y se hace un registro de qué tipo de materials se están comercializando. En el caso de encontrar alguna irregularidad, se clausura el lugar.

Durante los operativos, se incautaron múltiples piezas de metal robadas a vecinos, compañías telefónicas y de internet, Aguas Santafesinas, Litoral Gas y la Empresa Provincial de la Energía.

La última intervención se produjo este miércoles en zona norte. En el lugar se encontraron desde cestos de basura hasta corralitos de Aguas Santafesinas, entre otros múltiples objetos de procedencia sospechosa. El personal de Control clausuró el negocio de compraventa.

En este caso, por ejemplo, Labayrú detalló que "le secuestraron la balanza donde pesan la chatarra porque consideran que sin ese elemento no pueden seguir funcionando". Además, fueron detenidas las dos mujeres que se encontraban a cargo del lugar.

Violación de clausura y dos detenidas en una chatarrería en la zona de Puerto Norte.

Nuevamente secuestramos elementos que son del municipio y empresas de servicios.



No vamos a parar hasta desterrar las mafias.



Rosario merece vivir en paz, sin delincuentes.

>> Leer más: Aprobaron en comisión la adhesión a la ley que crea el registro de chatarrerías

Cómo se diagraman los operativos

Por lo general, en la mayoría de los procedimientos, los agentes trabajan en conjunto con la policía. Se concurre al lugar, en principio se busca si están habilitados o no, y si corresponde se genera la clausura. Después vuelven a ir, y si detectan que reabrió se hace la violación de clausura una y otra vez, ya que en algunos casos esto se produce varias veces.

En las inspecciones diarias participan entre cuatro y seis inspectores y un móvil policial, que puede tener entre dos y tres efectivos. En caso de ser necesario, se solicita refuerzo policial. "Es un proceso aceitado porque hace ya varias semanas que venimos haciendo los operativos y volvemos a los mismos puntos. No es que vamos una vez y no aparecemos más", señaló la funcionaria municipal.

En ese sentido, confirmó que la idea es continuar con este ritmo de inspecciones. Van rotando entre los distritos y estudian la zona. "Si nos enteramos de algún dato de que en determinado barrio hay mayor cantidad de robos de alguna empresa de servicios que nos hace el reporte, estudiamos la zona y ponemos el foco ahí. Si hay robos en un cementerio, si hay movimiento en la calle, si hay gente que nos pasa datos de dónde se están comprando. Se hacen pequeños estudios", sostuvo.

>> Leer más: Ya clausuraron 49 chatarrerías por el robo de cables y metal

La denuncia penal se hace para que el caso sea tomado por el fiscal de faltas. Todas las causas de este tipo las nuclea el fiscal de la Unidad de Faltas y Contravenciones Marcelo Vítola.

En el Concejo

La comisión de Gobierno del Concejo Municipal le dio el ok esta semana a la adhesión a la ley provincial que creó un “registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos”, más conocido como "registro de chatarrerías". De esta manera, se espera que desde el jueves, con la aprobación en la sesión del Palacio Vasallo, Rosario se sume a la ley provincial 14.191, que creó hace unos meses la Legislatura santafesina.

Hay acuerdo de las diferentes bancadas para que eso suceda, aunque previamente el proyecto deberá tener el visto bueno de la comisión de Labor Parlamentaria para que llegue a la discusión en el recinto.

La secretaría de Control valoró "todo los que nos dé herramientas y nos permita ser más estrictos en el control", aunque aclaró que "no es la solución". "Esto va acompañado no sólo de la pata policial sino tambien de la Justicia, tenemos que trabajar todos juntos. Si vamos atrás de las actividades delictivas, se hacen detenciones y después esas personas entran y salen, no se corta", sentenció.