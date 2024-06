Repitencia en el secundario: Santa Fe no piensa seguir los pasos de Buenos Aires

Cabe recordar que una de las primeras medidas de Goity frente a la cartera de Educación fue la firma de un decreto que anuló la no repitencia, sistema que se había instaurado durante la gestión de Omar Perotti. El funcionario expresó que, en Santa Fe, la escuela secundaria tuvo un “mecanismo automático de avance continuo”, y consideró no es una “política adecuada para el contexto actual del sistema educativo”.

Para el ministro de Educación José Goity "la no repitencia produjo daños muy importantes en Santa Fe"

En diálogo con “ El Primero de la Mañana” en LT8, Goity se explayó al respecto, y puntualizó: “El debate de la no repitencia es un debate que tiene que estar en contexto y en situación, no puede ser en abstracto”. Sobre la situación de la provincia, afirmó: “En Santa Fe no hay condiciones, y ha generado consecuencias muy negativas, creó un mecanismo automático y poco estudiado de avance continuo”.

“La no repitencia produjo daños muy importantes” , continuó el ministro, quien señaló dos indicadores de los “efectos negativos ” que produjo esta política en la escuela secundaria de la provincia de Santa Fe . “Una de las evidencias para descontinuar la medida es la cantidad de materias y de contenido que adeudan los alumnos de nivel secundario”, dijo Goity, y señaló un número “alarmante”: “Pueden llegar (los estudiantes) a deber 10 ó 12 materias, y estar en cuarto o quinto de la secundaria”.

>> Leer más: El primer decreto de Pullaro le puso fin a la no repitencia en las escuelas secundarias de Santa Fe

El segundo indicador que señaló Goity se hace visible recién en el ingreso a la universidad: “Hemos detectado que en la universidad fue récord la cantidad de chicos y chicas que no pueden completar su ingreso a la facultad por no presentar un certificado analítico porque no pudieron rendir todas las materias que tenían pendientes”, indicó el funcionario.

“Esa continuidad que se da (con la no repitencia), en realidad queda anclada al adeudamiento de materias y contenido”, agregó Goity y reforzó: “Esto es lógico que suceda: no se puede ir avanzando si no tengo un mecanismo de acompañamiento sólido, consistente, de evaluación y seguimiento. Llegan a cuarto año debiendo asignaturas de primero o segundo”.

“Hay otra cuestión: el mensaje que transmitimos”, dijo el ministro y sumó: “El chico que entra sabe que va a pasar, que va a continuar”. Cerró: “La no repitencia generó una cantidad enorme de chicos y chicas que deben una cantidad enorme de asignaturas”.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires anunció que, a partir del próximo año, se eliminará el sistema de repitencia tradicional en la escuela secundaria para pasar a uno que estará regido por la aprobación de materias. De acuerdo al sistema que se implementará en 2025, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año -en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período- sino solo las que haya desaprobado.

Las materias no aprobadas -hasta cuatro- pasarán a un curso acelerado entre diciembre y marzo para intentar revertir la situación. En caso de tener más de cuatro sin aprobar en un año, las que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo. De esta manera ya no se repetirá un año entero, sino que se hará una intensificación de la enseñanza al principio y final de los dos cuatrimestres en cada materia desaprobada, siempre y cuando sean hasta cuatro. En caso de que las materias pendientes de aprobación sean cinco o más, las que excedan el límite se deberán recursar.

Los cambios en la escuela secundaria bonaerense para el 2025, incluyen modificaciones en los contenidos curriculares, la convocatoria a concursos de cargos jerárquicos, un nuevo régimen académico y la concentración horaria de los diferentes turnos.