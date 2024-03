Registro de la Propiedad: volvió la atención en forma parcial y continúan las negociaciones

Los trabajadores del Registro de la Propiedad comenzaron la medida de fuerza hace poco más de dos semanas tras el despido de 55 trabajadores que habían sido pasados a planta permanente en el último tramo de la gestión del ex gobernador Omar Perotti y fueron despedidos por la administración de Maximiliano Pullaro, que ante la extensión del conflicto amenazó descontar los días de paro .

Tras un dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia, la nueva administración provincial dejó sin efectos esos pases a planta ya que esos trabajadores "no cumplían con los requisitos necesarios para hacerlo", sostuvieron.

Hoy en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , el delegado de UPCN en el Registro, Omar Serrat i, dijo: " No podemos decir que la atención está normalizada pero, ante el pedido del gobierno provincial, empezamos a restablecer la atención de 7.30 a 11 y a partir de ahí seguimos en asamblea permanente".

"Esa atención es para salida de documentación por lo menos hasta el lunes, para poder organizarnos nuevamente y a partir de allí esperamos poder hacer ingresos de trámites", explicó.

El paro en el Registro de la Propiedad generó numerosos reclamos de entidades que nuclean a escribanos, abogados, agrimensores y corredores inmobiliarios debido a la "virtual parálisis de las operaciones inmobiliarias", entre otros trámites.

Serrati explicó que el conflicto se soluciona con "la reincorporación de 55 compañeros que quedaron en la calle".

"En lo legal no hay conciliación posible -sostuvo el dirigente- porque esta práctica lleva hace 30 años, que es tomar gente que estaba contratada. No estamos inventando nada raro. Esto siempre fue así. Ahora, si hay buena voluntad, siempre hay instancias para que esta gente no quede en la calle", dijo el representante gremial ara expresar luego que esta etapa de diálogo se mantendrá "hasta el viernes 15 de marzo".