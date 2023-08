Reclaman la modificación del código penal para instaurar la figura del "homicida vial"

Robos a supermercados: Perotti pidió "no sumarse a versiones que buscan generar problemas"

Este miércoles, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8, una de las referentes de Compromiso Vial, Verónica Palacios, señaló que "uno presume que eso (que Esquivel hubiera sido víctima de una picada) puede ser posible porque lamentablemente vivimos en una sociedad completamente insegura. Los hechos viales no están distantes de la seguridad en general".

"Estamos convencidos de que la seguridad vial es muy amplia y compleja. Es muy difícil que los políticos tomen medidas y generan políticas públicas acordes a lo que vivimos. Este tipo de hechos no son aislados, no pasan porque sí y hay hechos muy conocidos en la ciudad y éste (la muerte de Mario Esquivel) parece que viene a sumarse. Es tremendamente doloroso que las cosas sigan sucediendo y que nada pase. Nada ha cambiado, por eso las decisiones deben ser mucho más firme. Me parece que es momento de empezar a cambiar y generar políticas públicas".

Consultada sobre si hacía falta modificar las leyes en el tema siniestralidad vial, Palacios explicó que "claramente, hay un sector de la Justicia que está mirando la situación desde otro lugar. Entendemos que hay que generar una reforma del Código Penal. En 2020, presentamos un proyecto que ha sido cajoneado donde creemos que se puede y se debe instaurar la figura de homicida vial".

"Al no existir esa figura -amplió- los cargos no son los mismos y los fiscales deben estar recurriendo a otras", apuntó para luego destacar que desde la ONG acompañan el pedido de los familiares de Mario Esquivel de datos, imágenes de cámaras públicas o privadas sobre el siniestro vial donde perdió la vida Mario Esquivel.

Qué se sabe del siniestro vial en Fiscalía

La investigación de la muerte de Mario Esquivel es llevada adelante por la fiscal Mariana Prunotto. Hoy, desde el MPA, se indicó a La Capital que las imágenes que circularon en algunos medios de comunicación que muestra a dos vehículos a gran velocidad por Mendoza y uno de ellos impacta al Suzuki Fun donde viajaba Esquivel, fueron enviadas a la Agencia de Siniestralidad Vial para ser analizadas.

También se indicó que la situación procesal del conductor del Peugeot se determinará a través de las evidencia que se están recabando.

Hasta el momento, se aclaró, no se presentaron testigos o se aportaron datos que puedan favorecer el esclarecimiento del caso.