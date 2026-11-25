Prisión preventiva para un conductor que manejaba alcoholizado y en contramano y provocó un choque en Alberdi El automovilista conducía una Amarok cuando embistió de frente a un Corsa en Baigorria al 1200. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que debió ser operada de urgencia. 25 de noviembre 2026 · 19:24hs

Virginia Benedetto / La Capital

Un hombre que conducía alcoholizado una camioneta Amarok en barrio Alberdi quedó detenido preventivamente por 90 días tras manejar en contramano y chocar de frente a otro auto, provocando heridas de distinta consideración a cuatro personas.

El hecho ocurrió el pasado domingo, minutos antes de las 5 de la madrugada, cuando el conductor, identificado como J. T. C., manejaba a contramano una Volkswagen Amarok por Baigorria al 1200, en el límite entre Alberdi y Cerámica.

Allí embistió de frente a un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro personas: el hombre al volante resultó con cortes en la cara, sangrado en la cabeza y lesiones en miembros inferiores; otra persona tuvo heridas en la cara; otra sufrió una lesión en su brazo derecho, y una mujer debió ser traslada a un hospital e intervenida quirúrgicamente por esplenectomía por laceración y neumotórax izquierdo, manteniéndose en observación.

El conductor de la Amarok fue apresado y, en una audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza Rosana Carrara dispuso su prisión preventiva por 90 días. La fiscal Guillermina Aiello, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Estratégicas en turno de Flagrancia, le atribuyó los delitos de lesiones gravísimas culposas en accidente de tránsito agravadas por haber conducido con un nivel de alcoholemia mayor a un gramo por litro de sangre, por violar señales de tránsito que indican circulación vehicular y por multiplicidad de víctimas en carácter de autor.