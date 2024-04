Prestadores de salud advierten que "podrían dejar de atender a afiliados del Iapos"

Ante esta situación, los organismos que nuclean a los sanatorios en el territorio santafesino expresaron que “hay nosocomios que podrían dejar de atender a los afiliados” de Iapos, si no se mejora la cápita. Cabe destacar que en el departamento Rosario Iapos cuenta con unos 165 mil afiliados quienes podrían dejar de recibir atención ante ésta situación

El vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra, explicó que los centros de salud privados se encuentran “renegociando un convenio con Iapos” pero advirtió que desde el organismo que preside no querían llegar a cortar los servicios, pero de no poder mejorar la actualización de los valores de las prestaciones médicas, no habrá otra alternativa.