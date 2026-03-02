La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

El organismo vetó alisadores con posible formol, una solución inyectable, equipos médicos y domisanitarios sin registro

2 de marzo 2026 · 12:03hs
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, uso y distribución de una amplia gama de productos cosméticos, médicos, domisanitarios y filtros de agua por carecer de registro sanitario o presentar riesgos para la salud pública.

Las medidas se publicaron en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 885, 886, 887, 888 y 889/2026. El organismo también inició sumarios y ordenó recuperos de mercado en los casos correspondientes.

Mediante la Disposición 886/2026, el organismo prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de los productos de la marca "CIENCIA COSMÉTICA" en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos.

Entre los artículos alcanzados figuran alisadores, máscaras capilares, shampoos, bálsamos, tratamientos regenerativos y protectores térmicos. Ninguno contaba con datos de inscripción sanitaria en el rotulado.

El organismo advirtió que varios alisadores podrían contener formol (formaldehído), sustancia prohibida en este tipo de productos. La exposición aguda provoca irritación ocular, cutánea y respiratoria, mientras que la exposición crónica aumenta el riesgo de dermatitis alérgica e incluso carcinomas nasofaríngeos.

La prohibición también incluyó las líneas Bio Plasma, Botox Capilar, Caviar Luxe, Cereza Pro Active, Iron Pro Oxyd, Oro Supreme Glow 24 K, Plex Pro, Pure Oil Curly y Glow Shine 3D, entre otras.

Suspensión de solución inyectable

A través de la Disposición 885/2026, Anmat suspendió el uso, comercialización y distribución de todos los lotes de la “Solución Ringer Lactato Rigecin” en su presentación inyectable intravenosa.

El Instituto Nacional de Medicamentos detectó presuntos desvíos de calidad catalogados como “críticos” y de prioridad “alta”, lo que implica riesgo grave para pacientes.

El organismo ordenó a Rigecin Labs S.A. el recupero inmediato de todos los lotes del mercado y suspendió sus actividades productivas. Además, la Coordinación de Sumarios inició la correspondiente intervención administrativa.

Prohibición de Equipo Médico Extraviado

Mediante la Disposición 887/2026, Anmat prohibió el uso, venta y distribución del equipo médico “ACTIV.A.C.™ Therapy System” (serie VGBR38426), tras el extravío reportado por Suizo Argentina S.A.

El dispositivo, clasificado como de riesgo III, se encontraba en consignación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ante la falta de trazabilidad y el desconocimiento sobre su estado actual, el Servicio de Fiscalización recomendó su prohibición en todo el país.

Domisanitarios y aromatizantes sin registro

La Disposición 888/2026 prohibió todos los lotes de productos domisanitarios de las marcas LUCES Candles & Home, Foster+, Bonpland Home y determinados artículos de Refill Lab.

El Servicio de Domisanitarios detectó la comercialización de aromatizantes y difusores sin registro sanitario en sitios web y redes sociales. En algunos casos coexistían productos habilitados con otros no inscriptos.

La autoridad sanitaria bonaerense confirmó la ausencia de registros, lo que motivó la prohibición total y el inicio de sumarios sanitarios.

Filtros de agua sin habilitación

Por medio de la Disposición 889/2026, Anmat prohibió los dispositivos de acondicionamiento de agua y filtros de repuesto de las marcas Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star.

El organismo constató que se comercializaban sin registro ni habilitación. También inició sumarios contra Blue Star Group, Blue Class S.R.L. y Blues Water S.R.L.

El organismo aclaró que algunos productos de la marca Humma sí cuentan con registro, aunque los cartuchos y filtros para dispensadores no estaban habilitados.

