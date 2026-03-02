La Capital | La Ciudad | Salud

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

La secretaria de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, explica en detalle cuándo y cómo se piden el carnet de salud, el apto físico y las vacunas obligatorias.

Por Florencia O’Keeffe

2 de marzo 2026 · 16:35hs
Los controles son más completos en el nivel inicial

Los controles son más completos en el nivel inicial, en primer grado, en sexto y segundo año de la secundaria 

Comenzaron las clases y con ellas el recordatorio de estar al día con los controles de salud de los chicos. ¿Qué es el carnet de salud? ¿Cuándo debe presentarse? ¿Es lo mismo que el apto para realizar actividades físicas en las escuelas? Aunque hace muchos años que se establecieron ciertos requisitos en Santa Fe, a veces quedan dudas, en esta etapa tan "agitada" del año. Por eso, La Capital habló con la secretaria de Salud del ministerio santafesino, la pediatra e infectóloga Andrea Uboldi, quien aclaró punto por punto qué es obligatorio, por qué se pide y cuáles son los plazos vigentes.

Ante todo, la funcionaria explicó que el carnet de salud es un documento sanitario que se exige en el nivel inicial, en 1er grado, en 6to grado y 2do año del nivel secundario. Ese carnet es mucho más completo que la constancia de salud, también llamada apto físico, que es solicitada anualmente por el área de educación física de cada establecimiento educativo.

El carnet es fundamental porque "implica una evaluación integral". Debe ser acompañado además de un control o examen odontológico: "No porque el chico no pueda ir a la escuela si tiene caries o precisa ortodoncia, sino para que establezca un contacto con el odontólogo y se revise su salud bucal que es importante", expresó Uboldi.

"En las etapas en las que se pide el carnet de salud se producen cambios en el crecimiento y desarrollo, y es particularmente importante evaluar cómo el niño está escuchando, cómo está su columna, si tiene sobrepeso, cómo está su salud visual, pero también cómo son sus hábitos en un contexto de exceso de pantallas e hiperactividad, si sufre bullying, cómo está su salud mental".

A los 11 años, se suma una evaluación cardiológica completa. "Lo más importante es que las familias entiendan que no se trata de un mero trámite sino de controlar la salud integral de sus hijos", detalló Uboldi.

"Ese el cambio más importante a tener en cuenta: que haya conciencia de lo que implica, y tomarse el tiempo para pensar en esto", reflexionó la médica. Por eso, "nada mejor que el pediatra de cabecera de cada chico (en salud pública o privada) para completar ese carnet. Es quien lo conoce, quién sabe qué enfermedades tuvo, cuál es su contexto, su historia clínica", dijo.

En cuanto a la necesidad de visitar a distintos especialistas, Uboldi mencionó que no es necesario: "Justamente será el pediatra quien indique si por alguna razón se requiere una derivación. Por supuesto si una familia decide consultar a un oftalmólogo, un fonoaudiólogo, un cardiólogo, por ejemplo, desde ya puede hacerlo pero no es obligatorio", comentó.

En tanto, la médica mencionó que si un chico hace deportes de alto rendimiento los controles son más específicos, pero "solo si hace alto rendimiento". En chicos con actividad física habitual, no competitiva, sin antecedentes de problemas, "no hace falta un electrocardiograma todos los años, algo que es común que la gente cree", ejemplificó.

¿Hay que completarlo en marzo?

Otra creencia muy instalada es que el alumno tiene que entrar el primer día de clase con el carnet en la mochila y entregarlo a sus maestros o profesores. "Eso que circula de que si en marzo no está completado el niño no puede entrar a la escuela no es real", expresó Uboldi. "Esto no significa no hacer los controles sino lo que mencionaba antes: tomar conciencia de su importancia y tener en cuenta que la ley, en Santa Fe, establece que los controles son integrales y periódicos. ¿Qué significa esto? Que deben ser realizados dentro del año. Si el chico se controló en octubre o enero con su pediatra, por ejemplo, ese control sirve. Esto lo aclaro porque no es necesario estresarse e ir todos en marzo al consultorio del médico, o lamentarse porque no hay turnos y demás. Si se controla en abril o mayo, también es válido. Lo que hay que considerar es que el control es anual", enfatizó la pediatra.

El carnet (que puede bajarse desde la página del ministerio o solicitarse en la escuela), por ahora, dijo Uboldi "sigue siendo en papel, con una copia que queda al alumno y otra para la escuela, pero eso va a cambiar muy pronto, en el marco de todo el proceso de digitalización que la provincia está llevando a cabo. Queremos facilitar las cosas a los padres, a los maestros, a los médicos", adelantó. Pronto habrá novedades al respecto.

Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de Santa Fe y actual secretaria de Salud de la provincia

¿Qué pasa con las vacunas?

"Al carnet de vacunación no es necesario llevarlo porque eso sí ya está en el sistema provincial", mencionó Uboldi.

"Algo que se modificó es que ahora tomamos la colocación anual por el año de nacimiento, para simplificar. Desde 2024, en realidad, la recomendación (que es a nivel nacional) es que se tome el año de nacimiento. Por ejemplo, este año 2026 se van a vacunar en nivel inicial los nacidos en 2021".

"Esto significa que si se vacunan ahora en marzo, algunos pueden tener cinco años, otros 4 y algunos meses, pero pueden vacunarse igual, no hay que esperar a que cumplan los cinco, es por año de nacimiento. Lo mismo sucede a los 11 años: se vacunan en este 2026 los que nacieron en 2015", detalló.

vacunas gripe
Las vacunas obligatorias son seguras y gratuitas

A los 5 años las vacunas obligatorias y gratuitas, que se colocan tanto en efectores públicos como en muchos privados que tienen acuerdos con la provincia, son: un refuerzo de la triple bacteriana celular (contra difteria, tétanos y coqueluche), un refuerzo de la triple viral (protege de sarampión, rubéola y paperas), una de IPV para prevenir la poliomelitis y la vacuna contra la varicela

Para los nacidos en el 2015 (11 años) se indica una única dosis contra el VPH (niños y niñas), una para el meningococo y una triple bacteriana acelular.

"Las vacunas son seguras, salvan vidas, protegen a los propios hijos y a la comunidad. En Santa Fe estamos bien con las coberturas, pedimos a los padres que lleven a vacunar a sus chicos: es un paso muy relevante para mantener su salud y evitar enfermedades graves", enfatizó Uboldi.

