El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, quien presentó la nueva campaña “Respeto y punto”

El FAE y el intendente Javkin durante la jornada educativa y comunitaria en barrio Hume.

Con la presencia del intendente Pablo Javkin , y la especial participación del Fondo de Asistencia Educativa (FAE Rosario) , se desarrollaron acciones educativas y comunitarias en el marco del programa Pintando Sueños, las que tuvieron como epicentro el barrio Hume.

Por su parte, el intendente presentó la nueva campaña “Respeto y punto” , que propone ubicar al respeto en el centro de la convivencia ciudadana para recuperar “acciones cotidianas que permiten cuidarnos entre todos y cuidar los espacios que compartimos”.

La jornada permitió llevar ese mensaje a una experiencia concreta: respetar es escuchar, incluir, compartir, cuidarnos y también cuidar la escuela, el barrio y los espacios que son de todos.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela N° 154 “Julio Bello” y en el playón y plaza Corazón de Quintas, de barrio Hume, con la participación también de estudiantes y comunidad educativa del Jardín de Infantes Nucleado Nº 329 y la Eeso Nº 497 “Estación El Gaucho”, junto a autoridades provinciales, municipales, familias y vecinos.

Identidad y pertenencia

En esta nueva edición de Pintando Sueños, programa socioeducativo del FAE Rosario, se reiteró la visibilización de las escuelas y la participación de las comunidades educativas a través del arte, fortaleciendo la identidad, la pertenencia y la convivencia.

Es un dispositivo que coordina acciones con todas las áreas del municipio que tengan propuestas educadoras o experiencias para abordar de manera integral a la comunidad.

Por otra parte, en el playón se desplegó la Plaza de los Cuidados, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad que reunió diferentes dispositivos y áreas con actividades destinadas a chicos, jóvenes y familias y vinculadas al cuidado, la salud, la convivencia, los animales, el ambiente y la participación.

Participó también la Secretaría de Movilidad con un dispositivo de concientización con bicis para grandes y chicos, Control Urbano con seguridad vial y Salud Pública con el móvil del Imusa.

Un mural como legado

La escuela “Julio Bello”, que celebra sus 109 años de historia, invitó especialmente a los alumnos y alumnas de 7º grado a dejar su legado a través de la realización de un mural con la temática “Entre vías, raíces y recuerdos”, destinado a las futuras generaciones.

La participación del Jardín Nº 329 y de la Eeso Nº 497 permitió, además, extender la propuesta más allá de los límites de la escuela y construir una verdadera jornada de encuentro entre la comunidad educativa de barrio Hume.

De ese modo, escuela, Estado y comunidad compartieron una jornada que combinó educación, arte, juego y políticas de cercanía, acercando las propuestas municipales al territorio.

Las acciones desarrolladas por el FAE se llevan adelante con inversión de la Municipalidad y acompañan a escuelas públicas de la ciudad y fortalecen proyectos que promueven mejores espacios educativos, participación y convivencia.