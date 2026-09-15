La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, quien presentó la nueva campaña “Respeto y punto”

15 de septiembre 2026 · 12:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
El FAE y el intendente Javkin durante la jornada educativa y comunitaria en barrio Hume.

El FAE y el intendente Javkin durante la jornada educativa y comunitaria en barrio Hume.

Con la presencia del intendente Pablo Javkin, y la especial participación del Fondo de Asistencia Educativa (FAE Rosario), se desarrollaron acciones educativas y comunitarias en el marco del programa Pintando Sueños, las que tuvieron como epicentro el barrio Hume.

Por su parte, el intendente presentó la nueva campaña “Respeto y punto”, que propone ubicar al respeto en el centro de la convivencia ciudadana para recuperar “acciones cotidianas que permiten cuidarnos entre todos y cuidar los espacios que compartimos”.

La jornada permitió llevar ese mensaje a una experiencia concreta: respetar es escuchar, incluir, compartir, cuidarnos y también cuidar la escuela, el barrio y los espacios que son de todos.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela N° 154 “Julio Bello” y en el playón y plaza Corazón de Quintas, de barrio Hume, con la participación también de estudiantes y comunidad educativa del Jardín de Infantes Nucleado Nº 329 y la Eeso Nº 497 “Estación El Gaucho”, junto a autoridades provinciales, municipales, familias y vecinos.

Identidad y pertenencia

En esta nueva edición de Pintando Sueños, programa socioeducativo del FAE Rosario, se reiteró la visibilización de las escuelas y la participación de las comunidades educativas a través del arte, fortaleciendo la identidad, la pertenencia y la convivencia.

Es un dispositivo que coordina acciones con todas las áreas del municipio que tengan propuestas educadoras o experiencias para abordar de manera integral a la comunidad.

Por otra parte, en el playón se desplegó la Plaza de los Cuidados, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad que reunió diferentes dispositivos y áreas con actividades destinadas a chicos, jóvenes y familias y vinculadas al cuidado, la salud, la convivencia, los animales, el ambiente y la participación.

Participó también la Secretaría de Movilidad con un dispositivo de concientización con bicis para grandes y chicos, Control Urbano con seguridad vial y Salud Pública con el móvil del Imusa.

Un mural como legado

La escuela “Julio Bello”, que celebra sus 109 años de historia, invitó especialmente a los alumnos y alumnas de 7º grado a dejar su legado a través de la realización de un mural con la temática “Entre vías, raíces y recuerdos”, destinado a las futuras generaciones.

La participación del Jardín Nº 329 y de la Eeso Nº 497 permitió, además, extender la propuesta más allá de los límites de la escuela y construir una verdadera jornada de encuentro entre la comunidad educativa de barrio Hume.

De ese modo, escuela, Estado y comunidad compartieron una jornada que combinó educación, arte, juego y políticas de cercanía, acercando las propuestas municipales al territorio.

Las acciones desarrolladas por el FAE se llevan adelante con inversión de la Municipalidad y acompañan a escuelas públicas de la ciudad y fortalecen proyectos que promueven mejores espacios educativos, participación y convivencia.

Noticias relacionadas
Los Juegos Suramericanos, una oportunidad para Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin para mostrar un cambio de etapa en Rosario. 

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

El predio de Tiro Federal vivió ayer el derribo del muro para la continuación de calle Matienzo.

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Especialistas marcan que la mayoría de los proyectos que buscan modificar la ley que pena el maltrato animal marcarían un retroceso en caso de ser aprobadas.

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Los créditos Nido se asignaron al azar durante casi dos años.

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Ver comentarios

Las más leídas

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Lo último

El gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de hidrovía

El gobierno de Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de hidrovía

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

El conductor del Peugeot 206 que atropelló y mató a dos turistas cordobesas fue condenado bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad
La Ciudad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Rosario se suma a la Marcha de la bronca programada para este sábado
Política

Rosario se suma a la "Marcha de la bronca" programada para este sábado

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026
JUEGOS SURAMERICANOS 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Ovación
Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición
Ovación

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

Ciclismo: Delfina Dibella ganó la primera medalla argentina en el tercer día de competición

La cábala de una deportista argentina, medallista de oro, con la camiseta de su club

La cábala de una deportista argentina, medallista de oro, con la camiseta de su club

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Pocho Lavezzi confesó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol profesional

Policiales
Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Se entregó un cuarto acusado en Arroyo Seco por el crimen de un hombre baleado

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Recompensa para hallar al acusado por un asesinato en Capitán Bermúdez

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

Lo balearon en una pierna cuando se dirigía a un kiosco en zona norte

La Ciudad
Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Maltrato animal: afirman que los proyectos para modificar la ley vigente borran un punto clave

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

El FAE realizó un amplia jornada educativa y comunitaria en barrio Hume

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Créditos Nido 2 en Rosario: el programa puede reeditarse a pesar del nivel de morosidad

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Premio internacional para el rosarino Alejandro Vila por su liderazgo en la ciencia

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé
Policiales

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás
Policiales

Una casa barco y un hidroavión: qué se sabe del presunto narco de  San Nicolás

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Por Alvaro Torriglia
Crónicas de campaña

Granos gruesos: una apuesta a los mejores efectos de El Niño

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida
Juegos Suramericanos

Rosario explotó con los Juegos: estadios llenos y una ciudad encendida

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un poco de sol y una máxima de 20º

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó
Ovación

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025
Economía

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno
Zoom

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta
Política

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
Policiales

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Es una farsa: Trump dijo que hay una enferma conspiración contra la IA
Información General

"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la IA

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú
Información General

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas
Información General

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas