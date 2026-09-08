Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Dos funcionarios rosarinos declararon este martes como testigos en el juicio por la muerte de una mujer y su hija de 17 años

Dos funcionarios de la Municipalidad de Rosario declararon este martes como testigos en el juicio oral y público por la tragedia en la costanera central, siniestro vial en el que murieron en 2025 Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años. Los encargados de hablar ante el tribunal fueron la subscretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, y el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

Agustín López Gagliasso, de 21 años, enfrenta un pedido de 18 años de prisión como autor doble homicidio simple con dolo eventual , y en el segundo día del juicio que se realiza en el Centro de Justicia Penal llegó el turno de declarar de los representantes del municipio en virtud del material fílmico que aportaron las cámaras y otros dispositivos del sistema de monitoreo municipal.

Poco antes de ingresar a la sala de audiencias, Chale indicó: “Fuimos citados por la Fiscalía para corroborar el material que fue aportado para esclarecer el hecho . El municipio aportó imágenes de cámaras, registros de velocidad que llevaba el auto instantes previos al siniestro, el historial de infracciones que tenía el vehículo. Pudimos reconstruir el recorrido completo que hizo el auto, al menos dentro de Rosario”.

Chale rememoró: “ Teníamos el recorrido del auto , que se inició en la zona del río, más temprano, y previo al siniestro, que se inició en la zona sur, siguió por toda la costanera y terminó en la salida del túnel (Illia). Se comprobó que el auto circulaba a 120 kilómetros por hora cuando salía del túnel” , rememoró Chale.

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“Las pruebas son concluyentes”, consideró Chale, y puntualizó: “El debate está en cómo se califica este hecho. Creemos que tiene que ser un caso con sanción ejemplificadora. Hay muchos antecedentes. La fiscal ya lo dijo: es un homicidio simple con dolo eventual”.

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El titular de Gobierno del municipio también recordó que “en Rosario hay al menos cinco antecedentes en los que la Fiscalía aplicó esta doctrina, dentro de la figura del homicidio vial, describiendo la acción y el riesgo implícito de circular a esa velocidad en zona urbana en un horario de muchísimo tránsito peatonal”.

Historial de infracciones de tránsito

“Nosotros nos pusimos a disposición de la justicia inmediatamente después de ocurrido el hecho. Antes de recibir los oficiales de la Fiscalía, pusimos todas las imágenes, los captores de velocidad y los sensores de foto multas del municipio. Los registros nuestros muestran que el exceso de velocidad si dio dentro del túnel”, agregó Chale.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, uno de los funcionarios que declaró hoy en el juicio por la tragedia en la costanera Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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Acerca del historial de infracciones de tránsito que presentaba López previas al siniestro, el funcionario precisó que había por “exceso de velocidad y por cruzar tres semáforos en rojo; el resto de las faltas eran por estacionamiento en lugares indebidos. En la mayoría de los casos fue juzgado en rebeldía porque no compareció”.

Sobre el lugar donde ocurrió el fatal hecho en 2025, a la salida del túnel Illia, Chale manifestó que se trata de un sector “donde hay una curva a la salida del túnel, donde hay una velocidad máxima de 60. El promedio de velocidad en ese lugar da por debajo de 60. No es una zona donde se registre excesos de esa velocidad, ni que se realicen picadas. Es una zona de tránsito fluido, pero a velocidades normales. Este hecho merece una sanción ejemplificadora por lo violento y las consecuencias”.