Paro de actividades en el Puerto de Rosario: un operario murió al caer al río

Edgardo Veloso, secretario adjunto del Sindicato Unidos Portuarios de Argentina, señaló que el accidente fatal sucedió alrededor de las 4.30. " Un compañero nuestro cayó al agua durante una de las operaciones de retiro de siderúrgico. Estaban sacando material de la bodega para llevarlo hasta el camión. Terminal Puerto de Rosario tiene ingenieros en seguridad e higiene, pero evidentemente no saben nada”, se indignó.

En declaraciones a medios, el dirigente contó que el operario se encontraba "en un muelle o pasarela que habían inventado los de TPR entre el muelle y el barco. Eso nunca se hizo, pero como desplazaron a la gente que era idónea y pusieron a gente de higiene y seguridad suceden estas cosas". Enfatizó: "Ya tenemos tres fallecidos por accidentes laborales. El compañero no tenía elementos de seguridad, no tenía nada. Tendría que haber tenido chaleco salvavidas y no lo tenía”.