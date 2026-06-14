Operativo Invierno: jubilados y estudiantes universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, aseguró que la situación social supera con contundencia la proyección prevista

Operativo invierno . Desde el pasado 10 de mayo hasta septiembre el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano aportó 30 millones de pesos.

"A diferencia de otros años, ahora se ven muchos jubilados y estudiantes universitarios que van a pedir un plato de comida" , reveló el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, al trazar un balance del primer mes en curso del Operativo Invierno . El programa municipal arrojó datos alarmantes, que tienen que ver con la demanda social, que supera con contundencia la proyección prevista, en un 40 por ciento.

Desde el inicio del Operativo Invierno, la Municipalidad registró una creciente demanda de asistencia por parte de personas que se encuentran en tránsito o permanencia en la vía pública. Eso quedó reflejado en un total de 2.975 intervenciones donde intervino la Subsecretaría de Abordajes Integrales.

El secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio aseguró que estos parámetros superan con contundencia la proyección prevista para este año, de un 40% proporcional interanual, según lo informado a principios de mayo.

"Esta cifra tiene que ver con la cantidad de pedidos de atención ciudadana año a año, que este 2026 tuvo un salto importante. Y si bien lo teníamos previsto, nos sorprende la cantidad abrumadora", aseguró el funcionario en declaraciones a La Capital para describir la situación que se percibe en las calles de Rosario.

Otro indicador relevante lo constituye la asistencia alimentaria destinada a las personas en situación de calle. En tan sólo 30 días, escaló el número de raciones de alimentos entregadas y alcanzó un total de 16.593 viandas otorgadas entre los refugios municipales y las rondas nocturnas que se llevan adelante a diario con los ex soldados combatientes de Malvinas.

En ese marco, Gianelloni detalló que la población que suele acudir a las cocinas de campaña de las raciones que reparten los excombatientes de Malvinas son adultos mayores y estudiantes universitarios. "Antes asistíamos a gente que estaba en situación de calle en plazas, pero ahora vemos que hay mucha demanda de jubilados y estudiantes de la zona del microcentro o la zona de la Terminal de Ómnibus, que van a pedir un plato de comida", consignó.

>> Leer más: Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

En ese marco, evaluó que es notable el deterioro del poder adquisitivo de los sectores medios mes a mes, aún en los casos de personas que tienen un ingreso garantizado o quienes acceden a un estudio superior.

"Si bien la variable inflacionaria no es la principal ahora, notamos que los ingresos están estancados. Y parte de ese componente tiene que ver con que la asistencia alimentaria de Nación a través de organizaciones barriales se recortó y eso ahora impacta de lleno en el municipio", precisó.

En ese contexto, el funcionario local destacó que el Ejecutivo local destina "cerca 60 por ciento" en acciones sociales, salud, cultura y deportes, con especial énfasis en la salud pública y la ayuda social.

"Es un número muy importante a la hora de entender que Nación delegó esta tarea en el Estado municipal sin el envío de recursos, más allá de que contamos con una buena coordinación con el gobierno provincial", sentenció.

Un revival de los 90

Al graficar la situación actual Gianelloni encontró coincidencias con la década del 90, aunque mencionó un dato alarmante. "Lo que varía ahora es que no sólo tiene que ver con la afectación del poder adquisitivo de los sectores populares sino con muchas situaciones de salud mental y adicciones, que suman una complejidad que quizás en los 90 no existía. Es una verdadera ruptura del tejido social en pospandemia que se nota y lo vemos en muchas familias que presentan dificultades para cuidar infancias y adultos mayores con muchas debilidades en sus cuidados", señaló.

A su vez, contemplando esta situación actual, el funcionario subrayó la importancia del programa Mil65 presentado recientemente por el municipio.

En ese marco, precisó que cerca de 200 mil personas reciben de manera directa o indirecta algún tipo de ayuda del municipio a través de la red de los centros Cuidar y de los centros de salud.

Ese crecimiento refleja no sólo la incidencia de las bajas temperaturas en un contexto económico difícil que agudiza la demanda, sino que también evidencia la pronunciada ocupación en los albergues, que oscila entre el 90% y 95% desde el comienzo del Operativo Invierno 2026, así como la progresiva solicitud de comida en la vía pública.

Datos

Ante un escenario social complejo, la creciente solicitud de asistencia por parte de las personas en situación de calle se incrementó en 2.975 casos a la fecha en comparación a los 2.209 abordados en el mismo período de 2025.

De tal manera, estos números reflejan el incremento pronunciado desde el primer trimestre de 2026, cuando se registraron unas 3.800 intervenciones entre enero y marzo.

Las cifras asientan las bases para una proyección anual de aumento que ronda el 40% proporcional interanual, comparándolo, a su vez, con el total de 11.134 intervenciones realizadas por el municipio durante 2025.

>> Leer más: De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

En tal sentido, se corrobora que la tendencia general de 2026 es un ascenso sostenido en las solicitudes de atención en comparación a 2025. Esto deriva en una suba de los abordajes que realizan los operadores de la Dirección de Atención a Personas en Situación de Calle a partir de las rondas diarias, al igual que de los reportes que efectúa la ciudadanía, registrados mediante el Sistema Único de Atención (SUA).

Al respecto, El SUA cotejó un incremento del 66% proporcional interanual relativo a los llamados registrados, dado que en el período mayo-junio de 2026 ingresaron al 147 o Munibot un total de 1.554 solicitudes en relación a los 935 llamados registrados durante la misma porción de tiempo en 2025.

De la misma manera, hubo una suba considerable del 110% proporcional interanual de las atenciones recibidas vía presentación espontánea, escalando de un total de 291 en 2025 a 611 en 2026 considerando el período mayo-junio de ambos años.

Abordajes

En cuanto a las particularidades de los abordajes, es relevante señalar la procedencia de las personas asistidas, considerando el número cada vez más creciente de no residentes locales, conformado por quienes llegan desde localidades vecinas como Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, o bien ciudades cercanas como San Nicolás o Pérez, así como procedentes de otras provincias tales como Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Salta. Además, se suman personas que arriban desde países latinoamericanos (Brasil, Venezuela, Puerto Rico).

Considerando este contexto, a partir de julio próximo, el municipio prevé incorporar unas 60 nuevas camas en el refugio Grandoli, ampliando así a un total de 370 las plazas disponibles en los distintos espacios de alojamiento en la ciudad.

Estos son los sitios destinados únicamente a hombres mayores de 18 años, como los refugios de Felipe Moré (Felipe Moré 929), Sudoeste (Av. Uriburu 3876) y Grandoli (Av. Grandoli 3450); y Cáritas (Balcarce 1077), el albergue dirigido a mujeres mayores de 18 años y/o con niños menores.

Esta decisión constituye un refuerzo frente a la situación social circundante, considerando que actualmente la ocupación de los refugios municipales se mantiene en alza, promediando entre el 90% y 95% en el último mes.

Cabe mencionar que la paulatina ocupación de plazas en los albergues implica, también, un significativo aumento de la asistencia alimentaria, que se evidencia en los 8.773 platos de comida entregados durante el primer mes del Operativo Invierno del año en curso.

Asimismo, las raciones de alimentos distribuidas por los ex soldados combatientes de Malvinas en las rondas nocturnas diarias ascienden a 7.820 a lo largo del mismo plazo. De modo que, durante este período, se eleva a un total de 16.593 la cantidad de viandas alimentarias otorgadas.