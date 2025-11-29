La Capital | Turismo | Selfie Travel

Selfie Travel: la agencia que brinda experiencias personalizadas que marcan la diferencia

Con tres años de trayectoria, Selfie Travel se especializa en acercar asesoramiento cercano, atención a medida y experiencias únicas a cada pasajero.

29 de noviembre 2025 · 09:37hs
La agencia Selfie Travel destaca por la confianza que genera con los pasajeros en cada viaje.

La agencia Selfie Travel destaca por la confianza que genera con los pasajeros en cada viaje.

Nacida de la unión de años de amistad, compañerismo y experiencia, Selfie Travel se ha consolidado en Rosario como una agencia que apuesta por la atención personalizada y la confianza como pilares fundamentales.

En solo tres años, ha logrado destacarse por ofrecer viajes a medida, combinando productos clásicos como hotelería, cruceros y viajes grupales con propuestas innovadoras hacia destinos en auge como Japón, Corea y el Sudeste Asiático. Su enfoque cercano y profesional convierte cada reserva en una experiencia única, donde el asesoramiento y la creación de vínculos duraderos son el corazón del servicio.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

La agencia cuenta con tres años de trayectoria, durante los cuales ha consolidado su estilo cercano y personalizado en el servicio al cliente.

-¿Cómo comenzaron?

Selfie Travel nació de la combinación de años de amistad, compañerismo y experiencia en el rubro, una base que sigue guiando su manera de trabajar día a día.

-¿Dónde están ubicados?

Estamos en pleno centro de Rosario, cerca del Monumento a la Bandera, en la provincia de Santa Fe, un punto estratégico que facilita la atención a nuestros clientes.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos destacamos por brindar asesoramiento especializado y atención personalizada. La confianza, la generación de vínculos y la experiencia acumulada hacen que cada viaje sea único y memorable.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Entre los favoritos se encuentran la hotelería, los cruceros y los viajes grupales, siempre adaptados a las necesidades y preferencias de cada pasajero.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

El Caribe y Europa son los destinos que más interés generan, combinando playas paradisíacas con rutas culturales e históricas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus pasajeros?

Cada vez hay más demanda hacia Japón, Corea y el Sudeste Asiático, destinos que sorprenden por su cultura, gastronomía y experiencias únicas.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos planeando Fam Tours, la renovación de nuestra oficina y el desarrollo de merchandising para nuestros pasajeros, buscando siempre mejorar la experiencia y la interacción con ellos

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Enfocarse en el cliente es fundamental: su satisfacción es la mejor publicidad. Además, la capacitación constante es clave para mantenerse actualizado y ofrecer siempre lo mejor.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

El entusiasmo por la profesión sigue siendo el mismo del primer día. Esa pasión nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo experiencias memorables.

-¿Algo que quieran agregar?

Estamos comprometidos a mejorar nuestra web día a día, convirtiéndola en una herramienta de autogestión para los agentes de viajes y un apoyo más para nuestros clientes.

