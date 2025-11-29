Selfie Travel: la agencia que brinda experiencias personalizadas que marcan la diferencia

Nacida de la unión de años de amistad, compañerismo y experiencia, Selfie Travel se ha consolidado en Rosario como una agencia que apuesta por la atención personalizada y la confianza como pilares fundamentales.
Con tres años de trayectoria, Selfie Travel se especializa en acercar asesoramiento cercano, atención a medida y experiencias únicas a cada pasajero.
En solo tres años, ha logrado destacarse por ofrecer viajes a medida, combinando productos clásicos como hotelería, cruceros y viajes grupales con propuestas innovadoras hacia destinos en auge como Japón, Corea y el Sudeste Asiático. Su enfoque cercano y profesional convierte cada reserva en una experiencia única, donde el asesoramiento y la creación de vínculos duraderos son el corazón del servicio.
La agencia cuenta con tres años de trayectoria, durante los cuales ha consolidado su estilo cercano y personalizado en el servicio al cliente.
Selfie Travel nació de la combinación de años de amistad, compañerismo y experiencia en el rubro, una base que sigue guiando su manera de trabajar día a día.
Estamos en pleno centro de Rosario, cerca del Monumento a la Bandera, en la provincia de Santa Fe, un punto estratégico que facilita la atención a nuestros clientes.
Nos destacamos por brindar asesoramiento especializado y atención personalizada. La confianza, la generación de vínculos y la experiencia acumulada hacen que cada viaje sea único y memorable.
Entre los favoritos se encuentran la hotelería, los cruceros y los viajes grupales, siempre adaptados a las necesidades y preferencias de cada pasajero.
El Caribe y Europa son los destinos que más interés generan, combinando playas paradisíacas con rutas culturales e históricas.
Cada vez hay más demanda hacia Japón, Corea y el Sudeste Asiático, destinos que sorprenden por su cultura, gastronomía y experiencias únicas.
Estamos planeando Fam Tours, la renovación de nuestra oficina y el desarrollo de merchandising para nuestros pasajeros, buscando siempre mejorar la experiencia y la interacción con ellos
Enfocarse en el cliente es fundamental: su satisfacción es la mejor publicidad. Además, la capacitación constante es clave para mantenerse actualizado y ofrecer siempre lo mejor.
El entusiasmo por la profesión sigue siendo el mismo del primer día. Esa pasión nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo experiencias memorables.
Estamos comprometidos a mejorar nuestra web día a día, convirtiéndola en una herramienta de autogestión para los agentes de viajes y un apoyo más para nuestros clientes.
