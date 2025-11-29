Selfie Travel: la agencia que brinda experiencias personalizadas que marcan la diferencia

Con tres años de trayectoria, Selfie Travel se especializa en acercar asesoramiento cercano, atención a medida y experiencias únicas a cada pasajero.

La agencia Selfie Travel destaca por la confianza que genera con los pasajeros en cada viaje.

Nacida de la unión de años de amistad, compañerismo y experiencia, Selfie Travel se ha consolidado en Rosario como una agencia que apuesta por la atención personalizada y la confianza como pilares fundamentales.

En solo tres años, ha logrado destacarse por ofrecer viajes a medida, combinando productos clásicos como hotelería, cruceros y viajes grupales con propuestas innovadoras hacia destinos en auge como Japón, Corea y el Sudeste Asiático . Su enfoque cercano y profesional convierte cada reserva en una experiencia única, donde el asesoramiento y la creación de vínculos duraderos son el corazón del servicio.

La agencia cuenta con tres años de trayectoria, durante los cuales ha consolidado su estilo cercano y personalizado en el servicio al cliente.

Selfie Travel nació de la combinación de años de amistad , compañerismo y experiencia en el rubro, una base que sigue guiando su manera de trabajar día a día.

-¿Dónde están ubicados?

Estamos en pleno centro de Rosario, cerca del Monumento a la Bandera, en la provincia de Santa Fe, un punto estratégico que facilita la atención a nuestros clientes.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos destacamos por brindar asesoramiento especializado y atención personalizada. La confianza, la generación de vínculos y la experiencia acumulada hacen que cada viaje sea único y memorable.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Entre los favoritos se encuentran la hotelería, los cruceros y los viajes grupales, siempre adaptados a las necesidades y preferencias de cada pasajero.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

El Caribe y Europa son los destinos que más interés generan, combinando playas paradisíacas con rutas culturales e históricas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus pasajeros?

Cada vez hay más demanda hacia Japón, Corea y el Sudeste Asiático, destinos que sorprenden por su cultura, gastronomía y experiencias únicas.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos planeando Fam Tours, la renovación de nuestra oficina y el desarrollo de merchandising para nuestros pasajeros, buscando siempre mejorar la experiencia y la interacción con ellos

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Enfocarse en el cliente es fundamental: su satisfacción es la mejor publicidad. Además, la capacitación constante es clave para mantenerse actualizado y ofrecer siempre lo mejor.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

El entusiasmo por la profesión sigue siendo el mismo del primer día. Esa pasión nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo experiencias memorables.

-¿Algo que quieran agregar?

Estamos comprometidos a mejorar nuestra web día a día, convirtiéndola en una herramienta de autogestión para los agentes de viajes y un apoyo más para nuestros clientes.