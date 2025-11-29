Guía para disfrutar Santa Catarina: playas, naturaleza y verano a pocas horas de Rosario

Florianópolis, Camboriú, Mariscal, Bombas y Bombinhas: un repaso por los destinos más buscados del litoral brasileño y las claves para aprovechar la temporada.

El sur de Brasil se consolidó como una de las escapadas preferidas para los viajeros argentinos durante la temporada estival. La combinación de playas extensas , clima cálido , servicios turísticos bien desarrollados y una atmósfera relajada convierte a esta región en una apuesta segura cada verano. Entre Santa Catarina y sus alrededores se despliegan destinos con identidades diversas: ciudades vibrantes, rincones familiares, bahías tranquilas y paisajes donde la selva atlántica se encuentra con el mar. Una propuesta variada, cercana y con opciones para todo tipo de viaje.

La capital de Santa Catarina es un clásico que nunca pierde vigencia. Florianópolis mezcla ritmo urbano con vistas que parecen postales . Sus barrios del norte concentran buena parte del movimiento turístico y una amplia oferta de alojamiento, gastronomía y actividades.

Entre sus playas más conocidas se destacan Canasvieiras, muy elegida por su ambiente familiar, aguas calmas y excelente infraestructura; Ingleses, con una vida comercial intensa, restaurantes para todos los gustos y actividad desde la mañana hasta la noche; y Jurerê, donde el mar tranquilo convive con paradores modernos y un estilo más exclusivo. Cada zona tiene su propio carácter, lo que permite ajustar el viaje según el tipo de experiencia buscada.

Para quienes desean comodidad total, a pocos kilómetros aparece una de las alternativas más completas de la isla: el Costão do Santinho. Este resort all inclusive, rodeado de vegetación y con acceso directo a una de las playas más lindas de Florianópolis, ofrece actividades deportivas, entretenimiento para todas las edades, propuestas gastronómicas variadas y un entorno natural que invita a desconectarse sin resignar confort.

Camboriú

Energía, playa y diversión

A una hora de la isla (70 kilómetros), Balneario Camboriú se impone como uno de los destinos más dinámicos del sur brasileño. Su costanera es un punto de encuentro permanente, ideal para caminar, comer algo frente al mar o disfrutar de su vida nocturna. Allí se mezclan bares, shoppings, restaurantes y espacios verdes que acompañan el movimiento constante de la ciudad.

Desde Camboriú parten excursiones hacia miradores y atractivos muy visitados, como el Morro do Careca o el Parque Unipraias, un complejo que combina teleféricos, senderos, actividades entre la selva atlántica y vistas panorámicas del litoral. Esta variedad convierte al destino en una opción versátil, apta para quienes buscan playa durante el día y propuestas urbanas al caer la tarde.

Mariscal

Naturaleza y tranquilidad

Un poco más al sur aparece Mariscal, un rincón de Santa Catarina que destaca por su armonía entre mar y naturaleza. Su playa amplia, de arena clara y aguas verdes, es ideal para caminar, descansar y disfrutar de un ritmo sereno. La presencia de morros verdes y la ausencia de grandes centros comerciales crean un ambiente relajado, elegido especialmente por familias y parejas que buscan calma sin alejarse de buenos servicios y gastronomía de calidad.

Bombas y Bombinhas

Clásicos familiares

A pocos minutos de Mariscal se encuentran Bombas y Bombinhas, dos de los destinos más queridos por quienes priorizan vacaciones simples, seguras y orientadas al disfrute en familia. Bombas ofrece una mezcla equilibrada de movimiento, comercios, actividades náuticas y playas amplias. Bombinhas, más íntima, es famosa por sus aguas claras ideales para snorkel, kayak y paseos al atardecer. Sus bahías protegidas y su paisaje entre morros generan un entorno perfecto para descansar y volver cada verano.

Un verano completo y a pocas horas

A pesar de sus diferencias, los destinos del sur de Brasil comparten un mismo espíritu: playas para todos los gustos, infraestructura pensada para el visitante argentino y servicios para cualquier tipo de viaje. Desde ciudades vibrantes hasta rincones tranquilos rodeados de naturaleza, la región ofrece un verano accesible, cercano y con propuestas que invitan a regresar. Un litoral diverso y accesible que confirma por qué el sur de Brasil sigue siendo un clásico del verano.

Datos útiles

Cómo llegar

La forma más práctica es volar al aeropuerto de Florianópolis (FLN), principal puerta de entrada al estado.

Desde Rosario, en el verano 2026 hay varias aerolíneas que vuelan. Aerolíneas Argentinas tiene vuelos directos los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos; mientras que Gol opera vuelos directos los miércoles, viernes y domingos.

Otra alternativa es volar al aeropuerto de Navegantes, más cercano a Camboriú. Gol y Latam operan con escalas en San Pablo y/o Río de Janeiro.

Cuándo ir

La temporada alta va de diciembre a febrero. Marzo y principios de abril ofrecen clima cálido, menos movimiento y precios más accesibles.

Tips para viajeros

• Enero es el mes de mayor movimiento, conviene reservar con anticipación.

• El sol suele ser fuerte, se recomienda sombrilla, gorro y protección solar.

• El real suele tener variaciones; pagar con tarjeta da buen tipo de cambio.

• Respetar siempre la señalización de seguridad en cada playa.

Cómo llegar por vía terrestre desde Rosario a Florianópolis

Para quienes prefieren viajar en auto, el trayecto desde Rosario hasta Florianópolis es uno de los más utilizados. La distancia ronda los 1.700 kilómetros y demanda entre 18 y 22 horas de manejo.

La ruta recomendada cruza a Brasil por Paso de los Libres – Uruguayana, un paso ágil y de fácil acceso. Luego, el camino sigue por la BR-290 hacia Porto Alegre y finalmente por la BR-101, que conecta directamente con Florianópolis.

Porto Alegre suele ser el punto ideal para hacer noche.

Recomendaciones prácticas para el viaje en auto

• Documentación: DNI, cédula, licencia y seguro con cobertura en Brasil.

• Elementos del auto: extintor, balizas y papeles en regla.

• Estado de rutas: la BR-101 es la principal y suele tener tránsito intenso.

• Combustible: conviene llenar en Argentina por precio.

• Paradas sugeridas: São Borja, Santo Ângelo, Passo Fundo y Porto Alegre.