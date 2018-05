La representante de la Asociación de Mujeres Conductoras de Taxis, Eliana Rodríguez, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para denunciar amenazas y asociación ilícita contra taxistas de la parada de la terminal de ómnibus Mariano Moreno.





"La denuncia correspondiente por las amenazas que hemos recibido en la zona de la terminal, estamos junto a las concejalas que ya presentaron otra denuncia, ya que no se puede parar en la zona de la terminal", dijo en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

"Este fin de semana estuvo más tranquilo de día pero no a la noche, no hubo incidentes de violencia, pero los inspectores no garantizan los controles 24 horas", señaló.





Rodríguez explicó que "el tema ahora está instalado en los medios entonces a lo mejor esto dura dos meses, pero cuando el tema deja de ser mediático, la Municipalidad deja de tener presencia en la terminal y no podemos parar".

"Tenemos miedo que se vaya diluyendo, igual tiene más de 20 años, la cooperativa Mariano Morena tiene entidad y está por Cafferata, mientras que los que están por Santa Fe no sabemos quienes son, pero ellos vuelven a tomar el paso cuando la Municipalidad no está, entonces reclamamos que el control sea 24 horas", afirmó.

La polémica por las amenazas en la Terminal recrudecieron la semana pasada cuando se viralizó el video de un taxista que fue increpado y agredido por los choferes en la estación de colectivos. Eso provocó que las concejales Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck presenten pruebas en la Fiscalía de los delitos que se cometen en el lugar.