Messi ya está en Rosario para pasar las fiestas junto con su familia

De bajo perfil, Carla es cirujana y tiene 31 años. Contraerá matrimonio con un colega médico, también cirujano. Cabe recordar que fue una de las madrinas de bodas de Antonela y Messi en 2017. Habrá que ver si esta vez se invierten los roles.

Por lo pronto, el campeón del mundo ya está en su ciudad natal y se prepara para su merecido descanso.

Los partidos amistosos de Lionel Messi en Inter Miami

- 19 de enero: Inter Miami vs. El Salvador, Estadio Cuscatlán de San Salvador.

- 29 de enero: Inter Miami vs. Al Hilal, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

- 1 de febrero: Inter Miami vs. Al Nassr, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

- 4 de febrero: Inter Miami vs. Hong Kong, Hong Kong Stadium.

- 15 de febrero: Inter Miami vs. Newell’s, DRV-PNK Stadium.

Además la MLS informó que la US Open Cup 2024 la jugarán equipos de la liga de desarrollo MLS Next Pro y no las franquicias como el Inter Miami, lo que cambiará el ritmo de juego del capitán justo antes de la Copa América.