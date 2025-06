El Concejo quiere erradicar el spam telefónico de Rosario

"Comenzamos a trabajar en este proyecto luego de un encuentro con esa oficina, donde nos informaron que una gran parte de los reclamos, entre el 30% y el 40%, ingresaban por estafas telefónicas, muchas veces ligadas al uso indebido de información y datos personales por parte de algunas empresas. Por otro lado, está lo que vivimos todos los días: llamadas de spam con prefijo 011 de empresas que, en general, ofrecen productos de manera engañosa", explicó Lifschitz.

El último estudio de Hiya, una compañía que monitorea las llamadas no deseadas a celulares, muestra que en 2024 el 58 por ciento de las llamadas a un teléfono móvil en Argentina desde números no agendados fueron spam o un intento de estafa. Hiya es una herramienta de filtrado que avisa al usuario cuando reconoce que el número que lo llama está marcado como problemático. Su software viene integrado en los celulares de Samsung.

El informe conocido en noviembre del año pasado, el séptimo elaborado por la compañía, calcula que en el primer semestre del año el 58% de las llamadas que recibió un habitante de cualquier lugar del país en su celular son spam (alguien que intenta venderle algo, o encuestarlo) o fraude (intento de estafa). En promedio, se trata de unas 6 llamadas al mes por persona. Solo el 42% son llamadas lícitas.

"No Llame"

En Argentina existe el Registro Nacional “No Llame”, en todo el país desde 2014. El registro está destinado a titulares y usuarios de servicios de telefonía a los fines de manifestar su voluntad de no ser contactados por quienes publicitan, ofertan, venden o regalan bienes o servicios.

En él se puede anotar una línea (móvil o fija) para pedir que se respete el derecho a la privacidad. La ley dice que las empresas que hacen telemarketing deben chequear, antes de llamar, si el número está en la lista o no. Conforme la norma, las altas, bajas y denuncias al registro deben realizarse por los mismos titulares o usuarios a través del sitio web https://nollame.aaip.gob.ar/ o vía telefónica a través del 0800-444-3360.

"Es poco conocido, tiene escasa difusión y su funcionamiento es bastante absurdo. Es un sistema que obliga al ciudadano a tomarse la molestia de hacer un trámite, perder tiempo y registrarse para que, en la práctica, no se cumpla. Lo digo por experiencia propia: me registré y las empresas de telemarketing siguen llamando igual. Y no estamos hablando de estafas, sino de empresas formales que utilizan llamadas telefónicas para ofrecer productos de manera masiva", aportó el autor del proyecto.

Al respecto, el equipo del concejal se encuentra estudiando la situación para impulsar una modificación a la ley a través de algún diputado, o incluso de forma directa en el Congreso Nacional. "Lo que proponemos es dar vuelta el sistema: que las empresas solo puedan llamarte si vos diste un consentimiento expreso para recibir ofertas, y no como es hoy, donde te llaman salvo que vos explícitamente pidas que no lo hagan", expresó.

Basta de spam

En ese sentido, Lifschitz recordó que en el año 2010 la provincia de Santa Fe sancionó la Ley N° 13.112, la cual establece un sistema de protección para los usuarios de servicios telefónicos.

“La ley los protege de los llamados reiterados con fines de promoción y publicidad de bienes o servicios. Por esto estamos pidiendo que el municipio de Rosario intervenga junto a la Oficina de Defensa del Consumidor para brindar información clara, accesible y actualizada sobre el Registro Nacional y Provincial 'No llame'. Hay que sancionar a las empresas que repiten este tipo de conductas”, dijo el concejal.

Para Lifschitz, la reiteración de llamadas con fines publicitarios no solo constituye una molestia para los rosarinos, sino una transgresión a la obligación de brindar un trato digno a los usuarios. “Por eso pedimos que el municipio realice campañas informativas acerca de los alcances de la ley y el cumplimiento del 'Registro No Llame', insistió.

"Sabemos que el registro no frena las estafas, porque directamente no lo respetan. Por eso, planteamos también que haya controles y sanciones más rigurosas por parte del Estado municipal. Además, proponemos que el municipio intervenga activamente frente a los reclamos de vecinos contra las empresas que no respetan el Registro No Llame", sumó.

En esa línea, sugirió que también habría que poner sobre la mesa y discutir es el uso y la comercialización indebida de datos personales y confidenciales de los usuarios: "Hay varias aristas, pero el punto central es que lo que está en juego es información sensible, datos personales que se venden por izquierda o se manejan sin control. Esa información termina siendo usada tanto por empresas que hacen telemarketing como por grupos u organizaciones que se dedican a distintos tipos de estafas", concluyó.