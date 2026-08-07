El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los ediles, pero los representantes de La Libertad Avanza se abstuvieron. El acto es este viernes en el Palacio Vasallo

Los bomberos de Santa Fe que viajaron a Venezuela para colaborar en tareas de rescate tras el último terremoto

El Concejo Municipal de Rosario aprobó en su última sesión dos resoluciones en las que les brindó un reconocimiento a los cuarenta bomberos de toda la provincia, entre ellos seis de Rosario , que participaron en las tareas de ayuda y rescate en las zonas de Venezuela más castigadas por los devastadores terremotos del 24 de junio pasado.

Las resoluciones fueron a probadas por unanimidad, pero los cuatro concejales de La Libertad Avanza se abstuvieron de votar . El acto oficial en el que serán reconocidos los bomberos está anunciado para este viernes, a las 18, en el Palacio Vasallo.

En rigor, en el Concejo se analizaron ayer dos proyectos, uno presentado por la socialista Alicia Pino, que solicitaba el reconocimiento en general al plantel de bomberos de la provincia, y otro más específico sobre los efectivos de Rosario, que promovió la libertaria Sabrina Prense , y que recibió la abstención de sus pares de bloque. Eso último producto de tensiones políticas internas.

En el artículo 1º de la iniciativa, el Departamento Legislativo local otorgó el Diploma de Honor a los bomberos voluntarios integrantes de la delegación santafesina que participó de la asistencia humanitaria en la ciudad de La Guaira, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 4 y 12 de julio de 2026 en reconocimiento a su vocación de servicio, solidaridad, profesionalismo, capacitación permanente y disposición para acudir allí donde la vida y la dignidad de las personas lo requieren”.

Bomberos, servidores distinguidos de Rosario

En el decreto se menciona a los cuarenta bomberos de Santa Fe y las localidades de donde son oriundos, pero también se hace hincapié en los seis rosarinos que fueron nombrados designados Servidores Públicos Distinguidos de Rosario. Ellos son: Víctor Carelli, Juan Manuel Lasso, Juan José Roger, Ezequiel Rojas Mediza, Luciano Emanuel Salazar y Marcos Ezequiel Solís Quispe.

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La propuesta para distinguir a los rescatistas que trabajaron en Venezuela fue aprobada por la mayoría de las concejales, pero los integrantes del bloque de La Libertad Avanza se abstuvieron.

La abstención de La Libertad Avanza

Al momento de justificar la abstención del bloque libertario, Franco Volpe brindó una declaración poco clara, contradictoria y hasta pobre desde lo conceptual sobre la posición de su bloque ante la iniciativa.

“Es una pena no poder acompañar esta clase de distinciones. Estamos de acuerdo con destacar a los bomberos por la vocación, el trabajo y la valentía que tuvieron. Pero también es una pena que todos los ciudadanos tengan la misma distinción sin el accionar que tuvieron ellos, que estén en el mimo nivel en que una persona que hizo esto que hay que valorar”, señaló.

Para agregar luego: “Por eso no vamos a acompañar afirmativamente por más que estemos de acuerdo con esta distinción. Nos abstenemos porque hay trabajar mejor esta distinción, y no cualquiera podría tener una distinción del Concejo Municipal. Y estas son las verdaderas distinciones que habría que dar. Por eso, vamos a abstenernos”.