La Capital | La Ciudad | Bomberos

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los ediles, pero los representantes de La Libertad Avanza se abstuvieron. El acto es este viernes en el Palacio Vasallo

7 de agosto 2026 · 09:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los bomberos de Santa Fe que viajaron a Venezuela para colaborar en tareas de rescate tras el último terremoto

Los bomberos de Santa Fe que viajaron a Venezuela para colaborar en tareas de rescate tras el último terremoto
El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

El Concejo Municipal de Rosario aprobó en su última sesión dos resoluciones en las que les brindó un reconocimiento a los cuarenta bomberos de toda la provincia, entre ellos seis de Rosario, que participaron en las tareas de ayuda y rescate en las zonas de Venezuela más castigadas por los devastadores terremotos del 24 de junio pasado.

Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad, pero los cuatro concejales de La Libertad Avanza se abstuvieron de votar. El acto oficial en el que serán reconocidos los bomberos está anunciado para este viernes, a las 18, en el Palacio Vasallo.

En rigor, en el Concejo se analizaron ayer dos proyectos, uno presentado por la socialista Alicia Pino, que solicitaba el reconocimiento en general al plantel de bomberos de la provincia, y otro más específico sobre los efectivos de Rosario, que promovió la libertaria Sabrina Prense, y que recibió la abstención de sus pares de bloque. Eso último producto de tensiones políticas internas.

En el artículo 1º de la iniciativa, el Departamento Legislativo local otorgó el Diploma de Honor a los bomberos voluntarios integrantes de la delegación santafesina que participó de la asistencia humanitaria en la ciudad de La Guaira, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 4 y 12 de julio de 2026 en reconocimiento a su vocación de servicio, solidaridad, profesionalismo, capacitación permanente y disposición para acudir allí donde la vida y la dignidad de las personas lo requieren”.

Bomberos, servidores distinguidos de Rosario

En el decreto se menciona a los cuarenta bomberos de Santa Fe y las localidades de donde son oriundos, pero también se hace hincapié en los seis rosarinos que fueron nombrados designados Servidores Públicos Distinguidos de Rosario. Ellos son: Víctor Carelli, Juan Manuel Lasso, Juan José Roger, Ezequiel Rojas Mediza, Luciano Emanuel Salazar y Marcos Ezequiel Solís Quispe.

>> Leer más: Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

La propuesta para distinguir a los rescatistas que trabajaron en Venezuela fue aprobada por la mayoría de las concejales, pero los integrantes del bloque de La Libertad Avanza se abstuvieron.

La abstención de La Libertad Avanza

Al momento de justificar la abstención del bloque libertario, Franco Volpe brindó una declaración poco clara, contradictoria y hasta pobre desde lo conceptual sobre la posición de su bloque ante la iniciativa.

“Es una pena no poder acompañar esta clase de distinciones. Estamos de acuerdo con destacar a los bomberos por la vocación, el trabajo y la valentía que tuvieron. Pero también es una pena que todos los ciudadanos tengan la misma distinción sin el accionar que tuvieron ellos, que estén en el mimo nivel en que una persona que hizo esto que hay que valorar”, señaló.

Para agregar luego: “Por eso no vamos a acompañar afirmativamente por más que estemos de acuerdo con esta distinción. Nos abstenemos porque hay trabajar mejor esta distinción, y no cualquiera podría tener una distinción del Concejo Municipal. Y estas son las verdaderas distinciones que habría que dar. Por eso, vamos a abstenernos”.

Noticias relacionadas
san cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

El choque ocurrió este jueves en el kilómetro 3 del corredor.

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Rosario tendrá su primera planta pública de alimentos a partir de la extensión universitaria hecha por la UNR.

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Vuelven las bajas temperaturas a Rosario.

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Ver comentarios

Las más leídas

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Lo último

A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Campaz

A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Campaz

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Una amiga íntima de la víctima aseguró que la mujer no tenía ningún vínculo con el acusado. Un joven de 23 años está acusado del asesinato cometido en Crespo al 500
Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia
San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario
Policiales

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe
Política

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Ovación
El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista
Ovación

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter

El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter

Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

Policiales
Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia
Policiales

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

La Ciudad
Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: Ni el mate me dejaron
Información General

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni el mate me dejaron"

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante
Política

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto
La Ciudad

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector
Economía

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas
La Ciudad

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento
La Ciudad

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento

Presentan La película de la reforma, el documental de la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Presentan "La película de la reforma", el documental de la nueva Constitución de Santa Fe

Aniversario de Salta 2141: presentaron un nuevo dispositivo de memoria colectiva
La Ciudad

Aniversario de Salta 2141: presentaron un nuevo dispositivo de memoria colectiva

Pullaro y Javkin van en busca del modelo minero chileno para el puerto de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

Pullaro y Javkin van en busca del modelo minero chileno para el puerto de Rosario

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos