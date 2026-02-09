Calendario de pagos de febrero en Ansés: cuándo cobro y los montos de cada asignación

Este lunes 9 de febrero comienzan a acreditarse los haberes mensuales de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En esta nota, todos los detalles

Esta semana da inicio a un ciclo importante para muchos beneficiarios de Anses , con el arranque de los cobros de febrero de jubilados, pensionados y aquellos que cuenten con asignaciones familiares. Sin embargo, este mes con distintos feriados que provocaron cambios en el cronograma de pagos.

En esta oportunidad, los jubilados recibirán un incremento del 2,8%, en función del esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje se fundamenta en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 , difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De este modo, el haber mínimo para los jubilados será de $359.079 en febrero , sin contar el bono de $70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Con la sumatoria de ambos, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $429.079. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $429.079 recibirán un bono proporcional , hasta alcanzar ese monto total.

Las demás prestaciones también se ajustarán en febrero con el mismo porcentaje inflacionario. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $287.263 como base, que con el bono llegará a $357.263. Por su parte la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $251.355, totalizando $321.355 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

Po otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $129.032 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $420.148.

Calendario de cobro de febrero

El cronograma de pagos para febrero fue modificado en función de los dos feriados que incluye el mes por Carnaval. Como siempre, los pagos se realizan tomando en consideración la terminación del DNI.

Así, por este mes, se adelantará el pago a quienes cobren la mínima con DNI terminado en 8 y 9. A diferencia del mes de enero que cobraron el 21 y 22, en febrero sus haberes se acreditarán el 20 por los feriados.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo