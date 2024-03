Los centros de salud fueron blanco de amenazas y los trabajadores suspendieron la atención

Los centros de salud de la ciudad estuvieron cerrados lunes y martes y retomaron su actividad recién el miércoles en horario reducido.

La secretaria de Salud de ATE Rosario, Eleonora Salvatierra, recordó que el miércoles los gremios habían participado de un encuentro con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia donde se afirmó que se ampliaría el personal de seguridad en hospitales y centros de salud.

"Sin embargo, este jueves la realidad de muchos efectores fue otra", explicó y advirtió que los espacios de atención primaria de la salud "vienen padeciendo desde hace tiempo este contexto de violencia".

Según advirtió, "el centro de salud no es más un lugar o un territorio que el barrio va a cuidar porque desde hace tiempo no podemos dar respuestas porque no tenemos con qué", afirmó y recordó que el mismo centro de salud de zona sudoeste hace tiempo venía denunciando falta de insumos y de personal.

La noticia de la amenaza al trabajador corrió rápidamente entre los delegados gremiales y se dispuso el cierre del centro de Salud Libertad en forma inmediata. Al mismo tiempo se declaró el estado de alerta en el resto de los efectores provinciales.