La Capital | La Ciudad | Rosario

Llega la Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz productiva y generar empleos verdes"

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), destacó la jornada donde productores y ambientalistas debatirán la transición justa

16 de agosto 2025 · 12:05hs
Rosario será sede de un evento enmarcado en las Coferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Rosario será sede de un evento enmarcado en las Coferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Diego Sueiras

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), artífice de que el campo y la industria dialoguen en una misma mesa.
Llega la Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz productiva y generar empleos verdes

Rosario se metió en la agenda climática y a partir del próximo martes será una de las sedes de la Semana del Clima, jornadas de networking que sirven como antesala de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), que tendrá lugar en noviembre próximo. "La ciudad se pone de pie contra el cambio climático”, aseguró Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), que junto a la Municipalidad impulsan este evento.

Serán cuatro intensos días entre el martes 19 y el viernes 22 en la Estación La Fluvial donde habrá más de 220 panelistas de 14 países en la Semana del Clima de Rosario con el objetivo de “avanzar para lograr el Acuerdo de París, a pesar de todos los movimientos y referentes negacionistas sobre todo por el presidente Donald Trump o Vladimir Putin”.

“A pesar de eso Rosario, la Intendencia y la Fundación, nos decidimos a trabajar en esto. Hace 10 años vamos a la COP y las semanas del clima, la más importante es la NY junto con la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin embargo, allí no se habla de nuestra región ni del campo, no digo sólo la ciudad sino toda Sudamérica”, contempló Sueiras en LT8.

Frente a este panorama, Sueiras remarcó que en Rosario “se sumará la gente del campo y la industria” en una misma mesa, es decir, ambientalistas y los sectores productivos “que quieren mejorar y van hacia una matriz verde” y de inversiones verde. “Queremos que dialoguen los que no dialogan. Sabemos que hay un antagonismo entre los que trabajan la tierra y los ambientalistas, pero son diferencias y dicotomías inútiles” y destacó las intenciones de ambas partes para reunirse porque “entendieron que el problema es hoy, y si bien no se puede cambiar de un día para el otro, debe ser una transición justa”.

SUeiras 15.8

Luego de mencionar la crisis ambiental en zonas como los mares u oceános donde hay “más plástico que peces” o la destrucción de bosques “por el mismo tamaño que Inglaterra”, Sueiras apuntó que “el cambio climático es una oportunidad para cambiar la matriz productiva y generar empleos verdes”.

Embed - SEMANA DEL CLIMA EN ROSARIO - DIEGO SUEIRAS - PRESIDENTE DE FNGA

La meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Desde hace diez años, las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) organizadas por la ONU se centran en debatir cómo se llevarán adelante las acciones tendientes a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Las actividades satelitales a la gran cita, que este año será en noviembre en la ciudad brasileña de Belem, intentan acercar inquietudes y propuestas por parte de la sociedad, los estados subnacionales y los municipios.

A tres meses de la edición 30 de la COP, Rosario será anfitriona de la Semana del Clima que viene de desarrollarse en Londres y que tendrá como próximo destino a Nueva York. Durante cuatro días, especialistas nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas, intentedentes y funcionarios de distintas provincias debatirán sobre tres ejes (financiamiento, transición justa y adaptación) y contribuirán a la Declaración de Rosario, un documento que buscará llevar los compromisos de todos esos sectores con la urgencia para desarrollar acciones frente al cambio climático.

Eventos como la Semana del Clima sirven para que estos sectores, que no participan de las negociaciones climáticas llevadas adelante por los Estados nación durante las COP, puedan acercar sus inquietudes y compromisos, que si bien no son vinculantes, sí traccionan para los tomadores de decisiones. Será el único evento enmarcado en la cumbre climática de la ONU que se desarrollará en Argentina durante este año.

Debate y declaración

La Semana del Clima de Rosario contempla el tratamiento y debate, durante tres días (del martes 19 al jueves 21 de agosto), de los ejes planteados por la presidencia de la COP de este año, a cargo de la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva. Además, el viernes 22 de agosto se desarrollará un Encuentro de Intendentes y una Cumbre de Jóvenes en Acción Climática.

Uno de los objetivos más preponderantes de la Semana del Clima de Rosario será la Declaración de Rosario, que ya fue enviada a los principales actores que participarán del evento, según confirmó a La Capital la subsecretaria de Cambio Climático de Rosario, Pilar Bueno.

El documento fue escrito y planteado desde el municipio para que quienes adhieran al mismo y participen de la Semana del Clima se comprometan con el cambio climático y su urgencia, además de tomar acciones en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

>> Leer más: El desafío de adaptar la infraestructura de Rosario para enfrentar el cambio climático

"Tanto intendentes de otras ciudades que vengan, como ONGs y empresas, van a tener la oportunidad de demostrar la adhesión a la Declaración de Rosario y sus compromisos específicos", explicó Bueno.

a9da3e63-6f7b-487e-b3b9-e289c333acbe
Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), artífice de que el campo y la industria dialoguen en una misma mesa.

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), artífice de que el campo y la industria dialoguen en una misma mesa.

Inquietudes locales llevadas a la escala global

Este evento, señaló Bueno, es clave para que provincias, ONGs, empresas y sociedad civil pueda integrarse a la COP "a través de estas líneas de acción para reunir los esfuerzos de estos actores, que si bien no son vinculantes en términos diplomáticos, cuentan para lograr objetivos de largo plazo del Acuerdo de París".

>> Leer más: Cambio climático: qué zonas de Rosario se verían afectadas ante la suba del nivel de los océanos

La participación de los municipios cumple un rol fundamental en las discusiones en las COPs. A pesar de que los debates son entre Estados nación, los mismos deben valerse de lo que pasa en las ciudades, que representan más del 70% de las emisiones a nivel global. A ello, Bueno sumó: "Somos las primeras en la línea de fuego, por los mayores riesgos y vulnerabilidades. Eso es clave a la hora de pensar soluciones".

Qué es el Acuerdo de París

El Acuerdo de París es un documento jurídicamente vinculante suscrito por casi 200 países durante la COP21 celebrada en la capital francesa. Los Estados firmantes se comprometieron, en 2015, a desarrollar acciones para limitar el avance del calentamiento global.

Uno de los objetivos más ambiciosos para alcanzar la meta, que en un inicio era frenar el aumento a 1,5º promedio en comparación de los registros de la era preindustrial, es disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) a través de medidas de mitigación, como el reemplazo del uso de combustibles fósiles, que conllevan procesos de transición hacia otros tipos de fuentes de energía. Esta transición, marcan los especialistas, debe ser lo más justa posible para todos los actores que intervienen.

Además, se acordaron montos y plazos de financiamiento por parte de los países desarrollados, que son los mayores emisores de GEI, hacia los países subdesarrollados, Estados que sufren las peores consecuencias de la crisis climática.

Noticias relacionadas
Javier Milei inauguró este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Javier Milei inauguró este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

el dolar oficial acelero su caida y cerro a $1.300: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

El proyecto incluye desde plazas barriales hasta parques emblemáticos y playones deportivos, distribuidos en los seis distritos de la ciudad.

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Lo último

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FGNA), destacó la jornada donde productores y ambientalistas debatirán la transición justa
Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali
Policiales

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Ciudad

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima a Rosario: Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes

Semana del Clima a Rosario: "Es una oportunidad para cambiar la matriz y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro