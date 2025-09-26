La Capital | La Ciudad | anticonceptivos

¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

Una ginecóloga explica qué se puede indicar hoy para evitar un embarazo. ¿Desde qué edad se pueden tomar pastillas? La anticoncepción antes de la menopausia

26 de septiembre 2025 · 09:01hs
Existen distintos anticonceptivos y deben usarse con indicación médica de acuerdo a la edad y necesidades de la paciente 

Existen distintos anticonceptivos y deben usarse con indicación médica de acuerdo a la edad y necesidades de la paciente 

Esta semana, la periodista Luciana Geuna, de 48 años, reveló que estuvo internada como consecuencia de un sangrado vaginal, que según dijo, estuvo relacionado con el uso de pastillas anticonceptivas. El tema se impuso en la agenda de los medios y muchas mujeres comenzaron a preguntarse cuál es el mejor método para evitar un embarazo no buscado, de acuerdo a la etapa de la vida que estén transitando.

Sofía Forte, tocoginecóloga de la secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario y del Consultorio en Ginecología de Cema y el Sanatorio Mapaci habló con La Capital sobre la anticoncepción de acuerdo a la edad, las necesidades de cada paciente, los recursos disponibles en nuestro medio y explicó también cuáles pueden ser las causas de hemorragias o sangrados irregulares en la perimenopausia.

¿Desde que edad pueden indicarse métodos anticonceptivos? ¿Qué opciones existen? ¿Es riesgoso recurrir a métodos hormonales en la edad adulta?

Forte señaló que desde que una mujer comienza a menstruar ya es posible el embarazo y por lo tanto desde esa primera menstruación podría indicarse un método anticonceptivo. "En Argentina a partir de los 13 años todas las chicas pueden acceder a métodos anticonceptivos sin la autorización de un adulto".

"Siempre hay que tener una consulta con un profesional para recibir asesoramiento", destacó la médica.

En Rosario, tanto a nivel público como privado el acceso a la anticoncepción suele ser bastante sencillo. La ciudad tiene una larga trayectoria en este tema.

Forte detalló que "la anticoncepción es un traje a medida, lo que significa que es personalizada y por eso es importante charlar con el ginecólogo o ginecóloga para que la persona pueda luego cumplir con esa indicación y generar una máxima eficacia".

Leer más: Luciana Geuna apuntó contra los anticonceptivos por una hemorragia: qué dicen los expertos

Adolescencia y embarazo no buscado

¿Cuáles son los métodos que se indican en un primer momento y los más aceptados por las adolescentes?

Las pastillas anticonceptivas son las que más indicamos. En general les resultan fáciles de tomar pero es un método que debe cumplirse diariamente para que sea efectivo, por eso hay que explicarle bien a la paciente la responsabilidad de tomarlo, y cómo se toma. Actualmente contamos con formulaciones con mínimos efectos adversos secundarios, de baja dosis y alta eficacia. También se recomiendan métodos de larga duración que no dependen tanto de la usuaria, como por ejemplo el implante subdérmico que dura tres años, tiempo en el que se asegura no quedar embarazada. Otro método que eligen cada vez más las mujeres que aún no tuvieron un embarazo es el DIU (dispositivo intrauterino) y entre ellos el DIU hormonal que libera hormona dentro del útero. Dura cinco años y además ayuda a controlar sangrados irregulares; tiene mínimos efectos adversos porque la liberación hormonal es local. Además está el anillo local anticonceptivo que se coloca tres semanas y se retira cuando la paciente menstrúa, y los parches anticonceptivos (la hormona atraviesa la piel) y es un método bastante elegido.

¿Y en mujeres alrededor de los 25, 30 años que quizá quieran buscar la maternidad en algún momento, se indica algo especial?

No es necesario por esa posibilidad cambiar el método anticonceptivo. Sabemos que son métodos reversibles, lo que significa que una vez que suspendemos la anticoncepción la fertilidad retorna a la normalidad en el próximo ciclo menstrual. Y puede quedar embarazada.

Antes del cese de la menstruación

menopausia.jpg
La menopausia es una etapa que atraviesan todas las mujeres pero de la que poco se habla.

La menopausia es una etapa que atraviesan todas las mujeres pero de la que poco se habla.

En la etapa anterior a la menopausia, entre los 40 y 50 años ¿qué se debe tener en cuenta al indicar un método anticonceptivo?

Acá hay que prestar atención a algunas consideraciones. Sabemos que existe una etapa de transición hacia la menopausia que ocurre generalmente alrededor de los 40 años hasta los 50, aproximadamente, donde pueden aparecer síntomas climatéricos como sofocos, sequedad vaginal, disminución de la libido, insomnio, además de presentarse sangrados irregulares, lo que significa falta de menstruaciones algunos meses o menstruaciones abundantes. Entonces es importante buscar algún método anticonceptivo, porque lo va a necesitar, pero a la vez indicarle algo que la ayude a regular esos sangrados. Dentro de la gama que tenemos para esto existen las pastillas anticonceptivas de baja dosis con estrógenos naturales como el valerato estradiol y otras formulaciones que hacen que la persona menstrúe poco y de manera menos irregular. También el DIU hormonal.

¿Hay contraindicaciones?

Es necesario tener en cuenta la edad de la mujer, si son fumadoras (por ejemplo, quienes tienen más de 35 años y fuman más de 10 cigarrillos diarios no pueden usarlas), si tienen antecedentes de problemas cardiovasculares o trombosis; algunas enfermedades hepáticas tienen contraindicadas las anticonceptivas, en definitiva, es clave consultar con un profesional de confianza que va a indicar lo adecuado para cada mujer.

Noticias relacionadas
Despiste y vuelco en la autopista a Córdoba. El Chevrolet quedó en un zanjón y tuvieron que ponerle listones de madera para sostenerlo.

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

El motociclista cayó sobre la calzada pasada la medianoche.

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Las obras en el marco del Tricentenario avanzan a paso firme. En un mes finalizan las refacciones en el Pasaje Juramento y en la Iglesia Catedral.

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

el tiempo en rosario: viernes caluroso y ventoso en visperas del alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, claro que lo hizo el club

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, claro que lo hizo el club"

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Lo último

Llega China Eastern, la primera aerolínea que unirá Argentina con Shanghái

Llega China Eastern, la primera aerolínea que unirá Argentina con Shanghái

¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

El cuerpo del hombre de 58 años fue hallado sobre el pavimento. La primera hipótesis del caso se refiere a un siniestro vial en zona oeste

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, claro que lo hizo el club

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, claro que lo hizo el club"

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Ovación
Newells está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Newells está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Primera C: A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B

Primera C: "A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B"

La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

Policiales
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

La Ciudad
¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?
Salud

¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones