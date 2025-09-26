La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: "A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B"

El defensor Mateo Yaszczuk se refirió al momento del equipo y el objetivo que se trazaron para el Reducido en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de septiembre 2025 · 06:05hs
Regresa al once. Mateo Yaszczuk se recuperó de la lesión y está listo para volver. El defensor se ganó un lugar en el equipo de Tablada que disputa el torneo de la Primera C. 

Regresa al once. Mateo Yaszczuk se recuperó de la lesión y está listo para volver. El defensor se ganó un lugar en el equipo de Tablada que disputa el torneo de la Primera C.  
La dupla charrúa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis preparan el equipo para visitar a Juventud Unida en el Reducido de la Primera C. 

La dupla charrúa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis preparan el equipo para visitar a Juventud Unida en el Reducido de la Primera C.  

“A pesar del bajón futbolístico, el equipo terminó entero la fase regular entre los tres mejores de la zona y ahora nos toca afrontar el Reducido de la Primera C con el objetivo de ir partido tras partido y llegar a la final para subir a la Primera B. Central Córdoba va en busca del ascenso" dijo Mateo Yaszczuk.

"Ahora se vienen los dos partidos ante Juventud Unida, el primero en una cancha que conocemos muy bien, y la idea es ir ganar para definir más tranquilos en el Gabino Sosa”, confió el defensor del Matador, quien vuelve al equipo después dos partidos, tras sufrir una lesión en el cotejo ante Mercedes en barrio Tablada.

En la recta final de Primera C, el Matador se prepara para afrontar el Reducido y el rival será Juventud Unida, el primero se jugará en el partido de San Miguel el domingo a las 15.30 y la vuelta en el Gabino, en fecha a definir.

Mateo Yaszczuk vuelve al equipo tras una lesión

Mateo Yaszczuk, pieza fundamental en la defensa charrúa que vuelve al equipo, se refirió a la temporada que disputaron en la fase regular y al objetivo que se trazaron para los próximos compromisos.

“Tuvimos un bajón anímico en la mitad del torneo y a partir de la primera derrota ante Alem en casa, ahí el equipo cayó por cierta distracción en varios aspectos del juego. Cuando no estás con todas las luces prendidas, lamentablemente la diferencia que tuvimos en el arranque del año no la pudimos mantener. Por suerte en el final del torneo el equipo volvió a levantar el nivel”, aseveró el defensor de los azules de Tablada.

El defensor se ganó un lugar en el once de Central Córdoba

Con el correr de los partidos, Yaszczuk se ganó un lugar en el equipo comandado por Teglia- Acoglanis y estará en la dupla de centrales junto al capitán Paulo Killer. El ex Salaíto se ilusiona con un partido clásico ante Argentino.

“Sería muy bueno tener el clásico entre Córdoba y Argentino. Sí se llega a dar, obviamente dejaremos lo mejor para llevar a Central Córdoba a la Primera B”, cerró Yaszczuk.

Leer más: Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

teglia y acoglanis
La dupla charrúa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis preparan el equipo para visitar a Juventud Unida.

La dupla charrúa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis preparan el equipo para visitar a Juventud Unida.

El once de Central Córdoba irá con tres cambios ante Juventud Unida

ante Juventud Unida por el Reducido, la dupla técnica del Matador comandada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis realizarán tres cambios con respecto al último cotejo que disputó ante Cambaceres en el Gabino Sosa.

En el arco volverá Facundo Gastaudo por Ignacio Colombo y Mateo Yaszczuk ingresará por Valentín Rovetto. En la delantera Pablo Vranjicán ocupará el lugar de Lucas Manochi. Por su parte, Gonzalo Gómez debe cumplir con la suspensión de dos fechas y estará listo para volver en la revancha.

El once sería con: Facundo Gastaudo; Francisco Duré; Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Juan ignacio Cettou, Simón Sierra y Joaquín Messi; Facundo Marín, Pablo Vranjicán y Tomás Ramírez.

Leer más: La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

