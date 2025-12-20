La Capital | La Ciudad | trapitos

Trapitos: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

La problemática establece una nueva gama de iniciativas que van desde la regulación de los cuidacoches hasta su eliminación. Un tema polémico

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

20 de diciembre 2025 · 06:30hs
El de los cuidacoches es un tema que aún no se ha podido solucionar. Ahora

El de los cuidacoches es un tema que aún no se ha podido solucionar. Ahora, se contraponen los proyectos punitivos con los de registro e inserción social.

Al menos siete proyectos están en estado parlamentario en el Concejo y a punto de ser presentados de cara a un 2026 en el que varios concejales buscarán modificar el artículo 300 del Código de Convivencia en el que sólo se imponen multas y tareas educativas a los cuidacoches. Al menos dos iniciativas van por su prohibición, mientras que otra busca aplicar una modificación a la Justicia de Faltas provincial para que la policía los erradique de las calles rosarinas. Esta mirada punitiva alterna con otros proyectos en los que se pide un registro, identificación e inserción social de los trapitos.

Tema sin resolución, crónico, con marchas y contramarchas, el abordaje de quienes ofrecen los servicios de "cuidar" los autos a quienes estacionan por las calles de la ciudad sigue en debate en el Concejo. Desde aquel proyecto del exconcejal Jorge Boasso de 1995 que creaba un registro voluntario, identificados con pechera, foto y nombre, hasta la iniciativa de la exconcejala Carola Nin en 2017, que establecía un programa de inclusión social, el malestar y las denuncias siguen a la orden del día.

En noviembre de 2021 se aprobó el nuevo Código de Convivencia Ciudadana. En su artículo 300, expresaba: "La persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 unidades fijas (equivalentes a un litro de nafta súper por unidad) o con la realización de tareas educativas".

Trapitos: varias iniciativas

Acumuladas en consideración del actual cuerpo deliberativo, existen varias iniciativas. Entre ellas, la del exconcejal Carlos Cardozo y la actual edila Anita Martínez, que pide incorporar el artículo 300 bis: "Prohibición a cuidacoches, es decir personas que, mediante una contraprestación en dinero, ofrecen el cuidado o lavado de vehículos particulares en la vía pública sin autorización de la autoridad competente". La pena se elevará al doble si la actividad es desarrollada mediante amenazas o extorsiones y se triplica si participan dos o más individuos en forma organizada.

Por otro lado, la concejala Fernanda Gigliani crea el padrón de inclusión sociolaboral para cuidacoches, autorizados por ordenanza. Cada beneficiario deberá realizar una capacitación obligatoria en convivencia ciudadana, entre otras cosas.

En la iniciativa le corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Humano establecer precisamente las zonas y eventos públicos en donde podrán llevar adelante su actividad los cuidacoches, horarios de funcionamiento, padrón, vestimenta oficial, datos filiatorios, legajo y la confección de un registro con una orden de prelación priorizando a quienes cumpliendo los requisitos venían desarrollando en la actividad. Un 10 por ciento quedaría reservado para mujeres víctimas de violencia de género y otro cinco por ciento para minorías sexuales. La contribución recibida de los automovilistas será de carácter voluntario. El proyecto establece sanciones y la posibilidad de convenios con instituciones.

Erradicación de los trapitos

Federico Lifschitz, por el oficialismo, es otro edil que ha venido trabajando esta problemática. Su proyecto tiene como finalidad "erradicar" la práctica informal del cuidado del vehículo en la vía pública. De manera paulatina, la práctica del cuidacoche no se podrá llevar a cabo en zonas donde funcione el estacionamiento medido, donde se lleven a cabo eventos culturales y deportivos. "Se busca erradicar a fin de poder contar con información sensible respecto a antecedentes delictivos, participación en hechos violentos, intimidatorios y extorsivos, y distinguir a personas que realizan esta práctica informal de buena fe con el fin de promover la inclusión laboral", expresa el texto.

La iniciativa quiere que a través de la aplicación Movi o el Munibot se contemplen los canales de reclamos y denuncias.

Con la nueva composición del Concejo, se espera que ingresen iniciativas tanto de la edila javkinista Carolina Labayru, como del referente de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pedro Aleart, quien también va por la eliminación de los trapitos como actividad.

También llegaron al Palacio Vasallo propuestas de particulares, como la de la Fundación Máxima Seguridad que también quiere cuidacoches con vestimenta con chalecos reflectivos, datos filiatorios, certificado de buena conducta, revisación médica y capacitación en el área de seguridad vial.

Los beneficiarios serán monotributistas y se implementará una tarjeta de contribución dependiendo del tiempo en que retire cada automovilista su vehículo. El valor de la tarjeta contribución se obtendrá de un promedio del estacionamiento privado y del estacionamiento medido. Pero el ciudadano no estará obligado a colaborar.

Entre las vecinales abocadas en la materia figura la Ernesto Sábato, que tiene ascendencia sobre el Paseo del Siglo. Piden que la actividad sea literalmente prohibida. "La invasión perturbadora, continua y amenazante de cuidacoches y abrepuertas que controlan cualquier accionar de visitantes, comercios y vecinos es tal que causa un malestar total y contribuye a los sucesivos y numerosos episodios de inseguridad", describen en una nota al Concejo en la que denuncian el lavado de autos en la calle y piden soluciones.

La presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, adelantó el panorama que se viene para 2026. "Creo que hay que aprovechar la autonomía para acordar con provincia competencias y recursos para organizar el control de la calle, será tema del año que viene, con más gestión de cómo avanzar que normativa", indicó.

En el caso de Labayru quedó como promesa de campaña articular con el senador por Rosario, Ciro Seisas, una acción coordinada para avanzar en la prohibición. "Queremos que orgánicamente la policía siga trabajando para recuperar el control de la calle junto a inspectores municipales. La única manera es modificar el código contravencional de la provincia, lo que supone identificar quién es recuperable en el sistema y quien se hace pasar por trapito pero en realidad es delincuente o apretador", destacó en diálogo Seisas para agregar: "Hay una mirada social, pero también una de orden público con respaldo a las fuerzas de seguridad en mi proyecto".

Noticias relacionadas
En Salta 2141 funcionará el Profesorado de Música Nº 5.932 Carlos Guastavino.

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Protesta gremial de trabajadores de Pami I.

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

El refuerzo alimentario para las fiestas de fin de año alcanzará a unas 600 mil personas.

Fiestas de fin de año: llega un refuerzo alimentario para unos 600 mil santafesinos

El Mercado de las Artes se despide del 2025 con una edición especial

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Ver comentarios

Las más leídas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Lo último

De Funes a Nueva York: la historia de la joven artista que triunfa en teatro y cine

De Funes a Nueva York: la historia de la joven artista que triunfa en teatro y cine

Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

La ventaja de haber sido el primer aliado

La ventaja de haber sido el primer aliado

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal
Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Trapitos: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Trapitos: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo