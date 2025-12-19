La Capital | La Ciudad | mercado

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Se iba a desarrollar este sábado 20 de diciembre, en el marco del Tricentenario de la ciudad, con una exposición y venta de obras por parte de artistas locales

19 de diciembre 2025 · 20:40hs
El Mercado de las Artes se despide del 2025 con una edición especial

El Mercado de las Artes se despide del 2025 con una edición especial

El Mercado de las Artes es un espacio que nació para dar visibilidad a artistas de la ciudad y se convirtió en un clásico de los fines de semana. Se iba a desarrollar este sábado 20 de diciembre, pero las condiciones climáticas adversas que anticiparon desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligaron a reprogramar el evento.

En un comunicado, desde la Municipalidad precisaron que la última edición del Mercado de las Artes del 2025 se llevará adelante el domingo 21 de diciembre, de 19 a 23, en la ex Aduana (Belgrano 501). Adelantaron que habrá exposiciones en vivo y un espacio de encuentro entre artistas y público, con entrada es libre y gratuita.

Con la llegada de fin de año y en el marco de la celebración por el Tricentenario de la ciudad, el Mercado de las Artes invita una vez más a los rosarinos a disfrutar de una experiencia que reúne a más de un centenar de artistas locales, con entrada libre y gratuita.

Desde las 19 hasta las 23 de este domingo, en las inmediaciones del edificio de la ex Aduana, las y los artistas exhibirán y pondrán a la venta sus obras, al tiempo que realizarán creaciones en vivo utilizando técnicas de acuarela, óleo, dibujo, acrílico y caricaturas.

Una edición especial

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presentación del dúo lírico integrado por la soprano Morena Sánchez Mastrángelo y el tenor Martín Otaduy, así como del conjunto Pro Música de Rosario. La música acompañará el recorrido por las exposiciones y un servicio de comidas y bebidas, creando un ambiente ideal para disfrutar de una jornada de arte al aire libre.

El Mercado de las Artes ya se instaló en nuestra ciudad como un corredor de artistas y creatividad en una zona emblemática de Rosario. El proyecto fomenta el encuentro de artistas, colectivos y productores gráficos de Rosario y su área metropolitana.

Noticias relacionadas
La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

La inestabilidad será una constante durante el fin de semana en Rosario, que arranca con un alerta amarillo por tormentas.

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Los estudiantes de la UNR rinden las residencias médicas para especializarse

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados 

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Ver comentarios

Las más leídas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Lo último

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal
Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Ovación
Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El crack que se va de Newells sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

El crack que se va de Newell's sin pena ni gloria y deja huérfana la capitanía

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas
La Ciudad

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo