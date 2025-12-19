Fiestas de fin de año: llega un refuerzo alimentario para unos 600 mil santafesinos La asistencia se entrega a través de refuerzos en los programas Tarjeta Institucional, Tarjeta de Ciudadanía y 150 mil módulos con productos navideños 19 de diciembre 2025 · 21:02hs

De cara a las fiestas de fin de año, la provincia reforzará las políticas de seguridad alimentaria durante el período de fin de año. Se trata de una inversión de 3.236 millones de pesos en el marco de una asistencia extraordinaria para acompañar a las familias en Navidad y Año Nuevo.

El refuerzo alimentario, implementado a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial (Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano), alcanza a aproximadamente a 600 mil personas mediante los distintos programas alimentarios que se desarrollan en todo el territorio provincial. Entre las acciones desarrolladas, se destacan los refuerzos por única vez del 50% en la Tarjeta Institucional y del 30% en la Tarjeta Única de Ciudadanía, además de la entrega de 150.000 módulos alimentarios dobles, que incluyen productos para Navidad y Año Nuevo.

Una política de la provincia En relación a este trabajo, el secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, dijo que este refuerzo "se suma a las políticas alimentarias que se sostienen durante todo el año, pero que en estas fechas se potencia para garantizar las mesas familiares durante las fiestas”.

Asimismo, Villar remarcó que “no se trata solo de números, sino de una presencia concreta del Estado en cada barrio y cada localidad, con herramientas que llegan de manera directa a las personas y que permiten aliviar el impacto económico de este período”.

Desde la provincia destacaron que los módulos alimentarios entregados incluyen productos específicos para las celebraciones de fin de año y se distribuyen de manera articulada con gobiernos locales, instituciones y organizaciones sociales, fortaleciendo una red de asistencia que permite llegar de forma efectiva a quienes más lo necesitan.