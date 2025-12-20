La Capital | La Región | millones

Más de 400 millones de pesos invertidos en escuelas públicas en Villa Gobernador Gálvez

A través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Fondo de Financiamiento Educativo, la Municipalidad realizó más de 1.600 intervenciones y obras

20 de diciembre 2025
Allí, el intendente municipal, Alberto Ricci indicó que se invirtieron más de 400 millones de pesos durante este año y se ejecutaron más de 1600 intervenciones en las 47 instituciones educativas públicas que hay en la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Fondo de Financiamiento Educativo.
El miércoles último por la tarde se llevó adelante la última reunión de año de la comisión del Fondo de Asistencia Educativa de Villa Gobernador Gálvez, donde se presentó un balance de las tareas realizadas durante todo el 2025 en los establecimientos educativos públicos de la ciudad.

Allí, el intendente municipal, Alberto Ricci indicó que se invirtieron más de 400 millones de pesos durante este año y se ejecutaron más de 1600 intervenciones en las 47 instituciones educativas públicas que hay en la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Fondo de Financiamiento Educativo.

En referencia al tema, Ricci manifestó: “Desde que comenzó nuestra gestión le dimos al FAE una forma de trabajo democrática y participativa, hemos constituido una comisión donde hay representantes del municipio, directivos de instituciones educativas y cooperadoras; y junto a las directoras y directoras de las escuelas y jardines acordamos prioridades para realizar las intervenciones”.

Agregó que “estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando durante todo el año, invirtiendo más de 400 millones de pesos para realizar más de 1600 intervenciones en las 47 instituciones públicas que tenemos en Villa Gobernador Gálvez”.

A la vez, el jefe municipal enumeró que “se han hecho restitución de tanques, cambio de aberturas, arreglos en sistemas eléctricos y de ventilación, reparaciones en la red de gas, desinfecciones, cortes de césped, cambios de cerraduras, tareas de albañilería, herrería, plomería, entre tantas otras acciones para mejorar ediliciamente los establecimientos”. Asimismo, destacó que “a través del Fondo de Financiamiento Educativo hemos hecho obras significativas, como la construcción de veredas y mejoras de accesos beneficiando a las escuelas N° 100, N° 515 y al jardín N° 332”.

Trabajo conjunto con las escuelas

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, valoró el trabajo conjunto a las instituciones educativas: “Desde 2015 venimos trabajando codo a codo con todas las escuelas y jardines de la ciudad a través del FAE, realizando diferentes intervenciones para fortalecer la educación pública”.

Para finalizar, la funcionaria resaltó que “además de ejecutar obras, tenemos un excelente vínculo con las escuelas y jardines de la ciudad, ya que contamos con el programa ‘La Muni en tu escuela’, un abanico con más de 20 propuestas lúdicas y pedagógicas al que pueden acceder todas las instituciones educativas, públicas y privadas y de todos los niveles educativos”.

