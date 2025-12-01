La Capital | La Región | Justicia Federal

La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional una reparación "urgente y total" en la ruta 33

Un fallo del Juzgado Federal N°1 de Rosario obliga al organismo nacional a intervenir de inmediato en el tramo urbano de Chabás

Ricardo Terán

Ricardo Terán

1 de diciembre 2025 · 16:37hs
El pronunciamiento judicial se transforma, así, en un respaldo institucional directo a la comunidad de Chabás y a todas las personas que dependen del corredor para su vida diaria.
La Justicia Federal de Rosario ordenó a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) realizar una reparación “urgente y total” en el sector más deteriorado de la ruta nacional 33, en el trayecto comprendido entre la rotonda de la RN178 y el límite urbano de Chabás. La medida cautelar hace lugar al amparo presentado por la Comuna de Chabás en octubre, luego de que los trabajos iniciados por el organismo fueran abandonados a los pocos días, agravando el estado de la calzada y el riesgo para quienes transitan a diario.

En su resolución, el Juzgado Federal N°1 marcó con claridad la obligación de Vialidad Nacional de intervenir sin más demoras, destacando que el deterioro de la ruta 33 “compromete la seguridad pública”. La situación había sido documentada por la Comuna de Chabás, que recurrió a la Justicia tras constatar que las reparaciones iniciadas en octubre —casualmente el mismo día en que se presentó el amparo— fueron interrumpidas sin explicación y sin avances posteriores.

El Tribunal entendió que la prolongación del abandono, sumada al crecimiento del tránsito y al rol estratégico que cumple este corredor vial para la producción regional, elevaba de manera inaceptable el riesgo de siniestros y afectaba la movilidad cotidiana de vecinos, transportistas y automovilistas de toda la zona.

Qué deberá hacer Vialidad Nacional

La orden judicial incluye un detalle preciso de las tareas que deberán ejecutarse en el tramo comprendido entre el Km 719,6 (acceso RN178) y el Km 708 (ingreso urbano). Entre las intervenciones obligatorias se encuentran la demolición de los sectores con fallas estructurales visibles; la reconstrucción de la base y de la carpeta asfáltica: el bacheo intensivo en toda la extensión afectada y el sellado de agrietamientos emergentes para evitar filtraciones y nuevos desprendimientos.

Se trata de trabajos considerados “mínimos e indispensables” para restituir condiciones de transitabilidad seguras.

ruta33-dic

Un antecedente que refuerza el reclamo local

La Comuna de Chabás recordó que la presentación del amparo se realizó después de múltiples notas formales elevadas a la DNV, sin obtener respuestas efectivas. El inicio y abandono de las obras en octubre reforzó la sospecha de una intervención meramente declarativa, que no se tradujo en mejoras reales para los usuarios de la ruta.

El fallo, además de obligar al organismo nacional a completar las tareas, reconoce la legitimidad del reclamo comunal y pone en evidencia la necesidad de un control efectivo sobre el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan zonas densamente pobladas.

Seguridad vial y responsabilidad institucional

La ruta 33 es una de las vías neurálgicas para la región, utilizada tanto por el transporte de cargas como por miles de trabajadores, estudiantes y familias que se desplazan diariamente. Su deterioro no solo genera daños materiales, sino que impacta de lleno en la seguridad vial.

El pronunciamiento judicial se transforma, así, en un respaldo institucional directo a la comunidad de Chabás y a todas las personas que dependen del corredor para su vida diaria. Vialidad Nacional deberá reanudar las obras con urgencia y cumplir con cada una de las acciones indicadas, devolviendo condiciones seguras de circulación a un sector que desde hace tiempo exigía respuestas concretas.

