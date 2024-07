Ley Conan de maltrato animal: "Agravar penas no garantiza que se cumpla"

“ En cuanto al proyecto que se presentó en el Congreso, en primer lugar no estoy de acuerdo con una ley se llame con un nombre propio , porque de acá a 20 años nadie se acordará del nombre propio, y se tendrá que buscar como ley de maltrato animal o ley de protección animal, y además se está optando por un título demagógico ”, remarcó López Nordio.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la presidenta de Protectora Rosario afirmó además que “imponer una multa o agravar las penas no hace la ley más eficiente. Y esta ley dice se aumentan las penas de 6 meses a tres años de prisión en suspenso, no tipifica acciones que nosotros estábamos pidiendo como la zoofilia, no dice nada sobre la exposición como ocurre en lugares como Mundo Marino, tampoco se menciona nada sobre la experimentación con animales, los zoológicos, el hacinamiento y el abandono”.