La Capital | La Ciudad | Santa Fe

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Son los que no reciben aporte estatal y representan apenas el 6 % del total. Para el resto, los límites a los aranceles oscilan entre $ 61 mil y $ 277 mil

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

12 de noviembre 2025 · 06:40hs
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Si bien el gobierno nacional derogó el decreto que regulaba las cuotas de los colegios privados, en la provincia se sostendrá el sistema mediante el cual se fijan los aranceles desde hace más de 20 años. Así, apenas un 6 % de las escuelas privadas no tienen tope para establecer el monto mensual que pagan las familias de los alumnos. El resto, deberá ajustarse a la grilla que calcula las cuotas en función del aporte estatal que reciben las instituciones y el salario docente.

De acuerdo al último cálculo de cuotas máximas permitidas para los colegios, correspondiente al mes de octubre pasado, los aranceles oscilan entre los $ 61.752 (para los establecimientos que reciben el 100 % de aporte estatal para pagar los sueldos docentes) hasta $ 277.883 (para los que cuenta con el 40 % de fondos públicos para cubrir salarios).

En el medio hay otras variantes. Los colegios que tienen un aporte estatal del 80 % pueden cobrar entre $ 111.153 y $ 166.730, para los que perciben un 66 % los topes van desde $ 148.204 a $ 222.306, los que cuentan con un subsidio del 60 % tienen límites de entre $ 160.555 y $ 240.832 y, finalmente, para los que tienen reciben un aporte del 40 % el límite para las cuotas va de los $ 185.255 a los $ 277.883.

En cada una de esas categorías, los diferentes precios de las cuotas están relacionados con la cantidad de propuestas que ofrezcan por fuera de las materias obligatorias, como talleres de idiomas o actividades relacionadas con deportes, informática o educación artística, por citar algunos ejemplos.

En la provincia, el 94 por ciento de los colegios de gestión privada recibe algún tipo de aporte estatal, por lo tanto debe ajustar sus cuotas a los límites fijados por el Ministerio de Educación. Apenas un puñado de colegios tienen vía libre para fijar sus aranceles, la mayoría están ubicados en Rosario, como el colegio San Bartolomé, el San Patricio o el Alemán, que suelen ubicarse entre los más caros de la ciudad.

>>Leer más: El ranking de los colegios privados más caros de Rosario

Santa Fe, sin cambios

Los precios de las cuotas de los colegios privados volvió a ser tema de discusión este martes, cuando se publicó en el boletín oficial el decreto nacional que derogó la norma que desde hace tres décadas regulaba el sistema de aranceles. De esta forma, las instituciones ya no necesitarán la autorización del Estado nacional para aumentar o modificar los montos de cuotas y matrículas, podrán hacerlo cuando quieran.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación santafesino se aclaró que el nuevo decreto "no resulta aplicable ni vinculante para la provincia, en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, ya que las escuelas en su totalidad fueron transferidas a la provincia en el año 1995 a través de un decreto del poder ejecutivo nacional". Lo que implica que se mantendrá el sistema actual de cálculo de aranceles.

"Esta norma no tiene ningún tipo de impacto en Santa Fe", remarcó la directora provincial de Educación de Gestión Privada, Analía Massera, y recordó que, en rigor, la gestión de Javier Milei "derogó normativas del año 91 y 93, anteriores a que las escuelas tanto de gestión pública como privada pasaran bajo la órbita y responsabilidad de cada una de las provincias".

Por eso, en Santa Fe seguirán vigentes los topes para los aranceles de acuerdo al porcentaje de aporte estatal. Las escuelas que no reciben subsidios _aclaró la funcionaria "son apenas el 6 %, la mayoría ubicadas en Rosario, y son los que no tienen tope para fijar la matrícula". Pero además, explicó, "las cuotas de las escuelas tiene que ver también con la oferta y la demanda. Los aranceles son los que pueden pagar los padres, ya que si la escuela pone una cuota exorbitante, se les vacía de estudiantes".

>>Leer más: Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Colegios y territorios

Los establecimientos de gestión privada de la provincia, están normados por la Ley de Enseñanza Privada, vigente desde 1969, que regula la existencia y el funcionamiento de escuelas creadas por iniciativa privada. En cuanto a los aranceles están regulados por la disposición (N° 18 de 2003) donde se clasifican los establecimientos de acuerdo al aporte estatal y se establecen topes de acuerdo al porcentaje de subsidio.

La norma establece que cada colegio debe informar en forma periódica al Ministerio de Educación sobre las modificaciones de las cuotas. De acuerdo a la oferta educativa o las características socioeconómicas de las familias de sus alumnos, los colegios que reciben aporte estatal pueden establecer aranceles menores a los topes establecidos por la cartera educativa, pero en ningún caso pueden estar por encima.

Para los representantes legales de tres colegios consultados por La Capital, esa reglamentación hace sustentable el funcionamiento del sistema, ya que al estar fijada sobre la base del salario docente hace previsible el monto de las cuotas, tanto para los padres de los alumnos, como para los administradores de las escuelas.

También coincidieron en señalar que la realidad de la mayoría de los colegios privados de la provincia es diferente a la que se presenta para las instituciones de la ciudad o la provincia de Buenos Aires. "Acá abrir una escuela no negocio", apuntó el referente de un colegio confesional y aseguró que la mayoría de los establecimientos se sostiene "al filo" de sus posibilidades económicas.

De echo, explicaron, "no hay empresas o familias dueñas de escuelas, sino que pertenecen a parroquias, congregaciones religiosas o colectividades extranjeras" que tienen una larga historia dentro de sus territorios.

Noticias relacionadas
Créditos Nido realizó su 16º sorteo

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Conocer cómo se investiga en Rosario ayuda a comprender mejor el mundo que habitamos, dicen los realizadores 

Estrenan una producción audiovisual sobre desarrollo científico en Santa Fe

pese al bajo nivel del parana, en los ultimos 4 anos crecio la exportacion de sabalos

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Por primer avez en la historia, el pozo acumulado superó la barrera de los $10.000 millones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Ver comentarios

Las más leídas

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Lo último

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Uno de los choferes fue atendido en el hospital de Armstrong luego de una colisión ocurrida a la madrugada, cuando uno de los vehículos volcó

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Ovación
Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado
Ovación

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Policiales
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La Ciudad
Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin
Economía

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas