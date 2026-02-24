La Capital | Información General | Ansés

Anses en marzo: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

El organismo dio a conocer los aumentos y las fechas de pago para el tercer mes del año. Toda la información relevante en esta nota

24 de febrero 2026 · 10:25hs
El cronograma de pagos de marzo de Anses se ajustará en función de los feriados

Con el segundo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en marzo y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses, considerando que muchas veces los feriados terminan modificando el calendario de pagos. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados recibirán este mes un incremento del 2,9%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $359.079 de febrero a los $369.600 en marzo, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $439.600 en marzo. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $439.600 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

Aumentos en las distintas prestaciones

Otras prestaciones también se ajustarán en marzo con el mismo porcentaje. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $295.680 como base, que con el bono llegará a $365.680. Por su parte la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $258.720, totalizando $328.720 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

Asignaciones familiares y AUH

El incremento de marzo también se trasladará a las asignaciones. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $132.814 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $432.461.

Anses actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos.

Cronograma de pago de marzo con modificaciones

Tal como informó Anses, el cronograma de pagos para marzo fue modificado en función del feriado del martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y su puente el lunes 23. Como siempre, los pagos se realizan tomando en consideración la terminación del DNI.

Así, por este mes, quienes habitualmente hubieran cobrado el día 24 del mes, recibirán sus haberes directamente el 25.

Así queda el cronograma de pago completo de Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

