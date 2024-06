Las boletas de Aguas Santafesinas llegaron con fuertes aumentos: sorpresa y bronca en la gente

Los comentarios no tardaron en llegar. "La anterior la pagué $15.500. Ahora $23.500. En diciembre pagaba $3.300", comentó @RomisFoto y le agradeció irónicamente al presidente Javier Milei. "$36.000 la última, la anterior $23.000. Una locura viene aumentando 50% en cada uno de los últimos 3 bimestres", agregó @Vale77Rosario y @marumorelo2 contó: "A mí me aumentó de $700 a $4500. Pero no tengo una gota de presión de agua. Hace desde octubre que no puedo llenar el tanque. Si lavo los platos no me queda agua para bañarme".