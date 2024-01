La tarifa de Aguas Santafesinas subirá un 128% y encima se analizan más aumentos 

La tarifa de Aguas Santafesinas aumentará un 128% durante el primer semestre de 2024 -sería dividido en dos bimestres a determinar aún- aunque desde la empresa admitieron que en ese pedido que fue realizado al Enress antes de la audiencia pública realizada hace algunos días no se tuvieron en cuenta las devaluaciones llevadas adelante por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, ni la del presidente Javier Milei puesta en marcha a horas de asumir. Con ese panorama, no hay que descartar que el incremento para este 2024 sea superior al previsto.