Lapidaria reacción en las redes ante la queja de los gastronómicos por la "falta de personal"

¿Qué opina la gente frente a este reclamo de los dueños de bares y restaurante de Rosario?

El primero que reaccionó ante la queja de los empresarios gastronómicos fue llamativamente Guillermo Turrín, ex secretario de Control y Convivencia municipal de la gestión de Mónica Fein, que por sus funciones ha tenido fluidos contactos con el rubro. El ex funcionario comentó el posteo de La Capital en Twitter de la nota titulada “Gastronómicos en problemas ante la falta de personal” con la siguiente frase: “Podrían probar con registrar a los trabajadores y pagar un sueldo digno, pero como no soy empresario no opino”.

https://twitter.com/GuillermoTurrin/status/1614259311588392965 Podrían probar con registrar a los trabajadores y pagar un sueldo digno , pero como no soy empresario no opino — Guillermo Turrin (@GuillermoTurrin) January 14, 2023

De aquí en más fueron cientos los usuarios que postearon sus opiniones sobre el tema tanto en Twitter como en Instagram. Pasen y vean algunos de ellos:

Danielarrighi: “El título de la nota debería ser otro. Con sueldos miserables, jornadas en negro agotadoras y explotación, los bares y restaurantes le tiran el peso de la crisis a los trabajadores”.

gioginagerar: “El rubro más explotado por lejos!!!”.

mirtasusana: “Pagan dos mangos y en negro. ¿Quién controla?”. Este comentario tuvo la respuesta de fedemasciarelli1889: “Va la Afip y el Ministerio de Trabajo a inspeccionar, pero ellos te hacen decir cosas que no son, y si no lo hacés te suspenden”.

rawlalejandrozamorano: “No hay gente que quiera laburar bajo condiciones precarias. Me parece excelente la postura de las personas”.

giuliana.aileen: “Y claro, si te pagan 3 mil pesos por ocho horas cubriendo tres puestos de trabajo una sola persona, y las horas extras no las pagan. Cuando dejen de jugar con la necesidad de la gente van a tener empleados”.

jlagher: “Gastronomía = trabajo en negro”.

gise-cruz: “Oferta y demanda. Aumenten el sueldo y van a tener gente. Fácil, ¿no? Como hacen con los precios de la carta, no se quedan cortitos con los aumentos”.

norma_romero61: “Son unos explotadores! Todo en negro. Ahí el sindicato y los derechos de los trabajadores no aparecen”.

https://twitter.com/MarioCerr/status/1614263420550893570 Dejen de pagar un 40% menos que cualquier otro sindicato y van a ver como va gente a laburar — Mario Cerruti (@MarioCerr) January 14, 2023

ivan.graupera: “La paga es horrible, no abonan las horas extra y a veces ni respetan los francos. Es obvio que nadie les va a trabajar así. Están cosechando lo que sembraron”.

alejandradelfi_fotografía: “Las cartas con precios cada vez más caros, pagás una cena medio pelo lo mismo que en un restaurante internacional. Pero a los empleados les pagan 2 pesos, los tienen en negro, parados todo el día y corriendo de la cocina a las mesas. Paguen lo que corresponde y anoten a los empleados”.

garavitolc: “Entre algunos clientes que son maleducados y algunos jefes explotadores… Prefiero no volver nunca más a este rubro”.

https://twitter.com/DanielaMorgades/status/1614315612100263937 Pagando lo que corresponda, sueldo del total de las horas trabajadas registrado, si trabajan horas extras, pagarlas como corresponda y no con darle un franco compensatorio, no es lo mismo.

Sin abuso, buen trato ....se consigue personal. — Daniela Morgades (@DanielaMorgades) January 14, 2023

dalmi-verdun: “2.500 pesos por ocho horas de trabajo… Te parece que alguien quiera laburar así? No tenés obra social, seguro médico. Para ellos no existen las leyes”.

mauromartinez_2013_3004: “Pagan dos mangos, la juntan con pala y siempre la están llorando”.

arielhosain: “Gente que quiera trabajar hay, pero en este rubro buscan esclavos”.

Elpedecapilla: “En cualquier local gastronómico que trabajes todos los empleados notan que el valor de una sola comanda que entra a la cocina paga el día de uno o dos empleados. Mirá si no va a ser poco lo que pagan”.

https://twitter.com/Fernand93934185/status/1614269418002956289 QUE DEJEN DE NEGREAR A LOS EMPLEADOS, QUE PAGUEN LO QUE CORRESPONDE Y QUE CUMPLAN CON TODO, AHI VAN A SOBRAR PERSONAS PARA CUBRIR LOS PUESTOS — Fernanda Serna (@Fernand93934185) January 14, 2023