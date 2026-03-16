Un perro suelto en avenida Circunvalación provocó un gran choque en cadena

El siniestro vial ocurrió a la mañana en la zona sudoeste. Al menos cinco vehículos quedaron involucrados en la colisión

El Fiat Punto fue uno de los más dañados por el choque.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció este lunes una reducción temporal del tránsito debido a un choque múltiple sobre avenida Circunvalación . Lo llamativo del caso es que la denuncia hacia un perro suelto como responsable del siniestro vial.

Al menos cinco vehículos quedaron involucrados en la colisión ocurrida entre las avenidas Presidente Perón y Uriburu . Debido a este incidente, los dos carriles de la mano que va hacia el sur quedaron bloqueados para asistir a las víctimas e investigar lo sucedido.

Pasadas las 8 de la mañana, dos pick up estaban detenidas fuera de la calzada como consecuencia del impacto. La peor parte se la llevó un Fiat Punto blanco que se estrelló de frente cuando intentó frenar. Atrás ocurrió algo similar con un Peugeot 208.

El choque en cadena tuvo lugar sobre el anillo exterior de Circunvalación. Uno de los primeros testimonios que recogió la Policía de Santa Fe indicaba que un automovilista había intentado esquivar a un perro y esto generó que otras personas se quedaran sin margen de maniobra cuando redujo la velocidad después del cruce con la exavenida Godoy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CIOR_Rosario/status/2033502750097444959&partner=&hide_thread=false AV. CIRCUNVALACIÓN | Altura Pte. Perón por siniestro vial la calzada se encuentra reducida, en la mano con sentido al sur. Prever demoras por congestión vehicular en el sector.



Evitar la zona. pic.twitter.com/qiaIq0y3dS — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) March 16, 2026

De acuerdo al registro oficial, la colisión se produjo alrededor de las 7.50 de la mañana. Ninguno de los conductores requirió atención médica e incluso algunos pudieron reanudar la marcha después del incidente. En cambio, otros tuvieron que quedarse a la espera de la asistencia mecánica.

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Al margen de los daños materiales, el siniestro vial también provocó demoras para circular por la zona sudoeste de Rosario en el inicio de la jornada. Si bien el corredor permanecía abierto y no había desvíos, la calzada estaba reducida debido a la presencia de lso vehículos.

El conductor de una Dodge RAM aclaró que la persona que había visto al perro cuando cruzaba ya se había retirado y no había indicios de lo ocurrido con el animal. "Uno se detuvo a cero y fuimos chocando todos", comentó en diálogo con Telefe Rosario respecto de lo sucedido al amanecer. Tras el golpe, quedó parado detrás de una Toyota Hilux. Tanto él como su acompañante resultaron ilesos.