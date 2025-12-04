Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto

Javkin puso en marcha la ordenanza emanada de la nueva Constitución provincial. Por otro lado, el Concejo aprobará la planificación de recursos 2026

Rosario lo hizo. El intendente Pablo Javkin encabezó el acto de promulgación de la autonomía municipal en un acto en el Monumento, cargado de simbolismo.

Rosario lo hizo. El intendente Pablo Javkin encabezó el acto de promulgación de la autonomía municipal en un acto en el Monumento, cargado de simbolismo.

En un acto emotivo, y tras el izamiento de la bandera al pie del Monumento, el intendente Pablo Javkin firmó ayer la promulgación de la ordenanza que declara la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de Rosario, en sintonía con la nueva Constitución provincial. En otro orden, el Concejo Municipal aprobará este jueves el presupuesto 2026, herramienta indispensable para la planificación de recursos y ejecución de partidas.

La ordenanza de autonomía aprobada la semana pasada facultó al Ejecutivo a la implementación de competencias inmediatas, al tiempo que dejó convocada para 2027 a la convención estatuyente, en la que 28 miembros serán elegidos para que redacten la Carta Orgánica municipal. Y este miércoles, se concretó el acto con la rúbrica del decreto correspondiente.

“Le ponemos la firma a la concreción de un sueño que tiene más de un siglo, nacido en las ansias de progreso de un puñado de visionarios que vislumbraron que el futuro del mundo estaba en las ciudades. Un sueño de grandeza, un acto de necesidad, un grito de libertad responsable que hoy se hace letra para siempre”, indicó con emoción el intendente en medio de toda una simbología acorde a las circunstancias: Javkin rubricó la firma sobre una mesa diseñada por Ángel Guido con objetos históricos que se acuñaron durante décadas y que ayer salieron a relucirse.

Autonomía El acto de promulgación de la autonomía municipal de Rosario se llevó a cabo el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Carga simbólica para la autonomía

Justamente toda esa simbología puesta en la ceremonia, generó una suerte de "diálogo" con el pasado y una proyección hacia el futuro: el escritorio tallado y de una pieza de algarrobo morado diseñado por el mentor del Monumento, Ángel Guido, dos tinteros que pertenecieron al ex intendente Nicasio Oroño, la coqueta Carta Orgánica de 1933, frustrada por las sucesivas intervenciones de los gobiernos nacionales, un ensayo sobre la autonomía del senador Lisandro de la Torre, una pluma histórica, las medallas del Bicentenario y la reciente del Tricentenario.

Un montaje que puso de relieve un reclamo anhelado por la ciudad, que el miércoles se vio plasmado a pleno sol, con la celeste y blanca flameando y que reivindicó una lucha a lo largo de décadas. Y para "colectivizar" la autonomía, se colocó además una versión gigante de la ordenanza para que los presentes también pudieran estampar sus firmas.

autonomia11

Javkin destacó que la autonomía representa “el fin de tutelas innecesarias y trámites anacrónicos y límites que no tienen sentido en una provincia moderna y pujante. Llegó la autonomía, inmediata, plena, definitiva”, y afirmó: “Llegó el tiempo en el que Rosario va a decidir por sí misma”.

>>Leer más: Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

El intendente también evocó a referentes del municipalismo y la historia local que marcaron el camino de la lucha hacia la autonomía, como los ex intendentes Oroño, Luis Lamas, Luis Carballo, Miguel Culaciati, Hermes Binner y Miguel Lifschitz. También agradeció “a la Convención Reformadora y a la decisión de nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro), que estuvo a la altura de su responsabilidad histórica y con mirada moderna consagró el capítulo que hoy nos permite dar nuestro grito de autonomía”. Asimismo, hubo una alusión del jefe comunal al cuerpo deliberativo local que aprobó la ordenanza 10.850 al agradecer la unanimidad en la votación.

autonomia9

Rosario de cara al futuro

“Futuro es una palabra que a esta ciudad le costaba decir, después del tiempo más difícil que vivimos; cuando la violencia nos quitaba libertad, frenaba nuestras posibilidades y ponía a la ciudad en un punto límite, nos juramos entre todos no retroceder. Fue entonces cuando todos los poderes y niveles del Estado decidimos enfrentar a todas las mafias, acorralarlas y derrotarlas. Rosario empieza a transitar el camino hacia la paz, con la calle recuperada, con los parques y plazas llenos de familias, disfrutando. Y aunque todavía falta, no vamos a rendirnos, porque la gente buena siempre pero siempre le gana a la mala”, destacó.

Por último, el jefe municipal aseveró que "la generación del tricentenario cumple con su mandato histórico: hacer grande a Rosario y enarbolar, al fin, la tan anhelada bandera de la autonomía".

De la ceremonia participaron la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la titular del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; la ministra de Cultura santafesina Susana Rueda; la ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional Mónica Fein; legisladores nacionales y provinciales, miembros de la Convención Reformadora de la Constitución, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín; el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y referentes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la UNR.

También lo hicieron miembros del poder judicial, representantes de fuerzas vivas, credos, colectividades, vecinales, clubes y de instituciones educativas de la ciudad, además de ex soldados combatientes de Malvinas.

autonomia10

Presupuesto 2026

El miércoles por la tarde, el propio secretario de Hacienda municipal, Guido Boggiano, regresó al Concejo Municipal para evacuar las últimas dudas en torno al mensaje del presupuesto para el año entrante que prevé un billón de pesos para la ejecución de recursos, superávit por quinto años consecutivo, equilibrio fiscal y el ahorro del gasto corriente que se volcará a obras de infraestructura.

De no mediar sorpresas y luego de la sesión preparatoria que consagre en sus bancas a los nuevos 13 concejales, se pasará a un cuarto intermedio para que, con la actual composición del cuerpo legislativo, se apruebe esta ordenanza, junto la tributaria y a la potestad, hasta enero de 2027 con prórroga por otros 12 meses, para que el intendente pueda definir el precio del boleto en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y siempre de acuerdo a topes y requisitos ya establecidos.

El presupuesto 2026 será el primero que supere el billón de pesos, ya que se disponen $1.230.314,1 millones en recursos y $1.230.056,4 millones en total de gastos. Como saldo, se logra un superávit financiero de $257,7 millones.